‘Ressam Güvenlik’ten Erdoğan portresi

İstanbul'daki Bağcılar Enderun Mektebi'nde 3 yıldır güvenlik görevlisi olarak çalışan 44 yaşındaki Ali İhsan Karaboğa, okuldaki miniklerden etkilenerek resim çizmeye başladı. Resim hakkında hiçbir eğitimi olmayan Karaboğa, adından söz ettiren çizimleriyle "Ressam Güvenlik" diye anılmaya başladı. Karaboğa, son olarak Başkan Erdoğan'ın portresini çizdi. Evli ve 4 çocuk babası Ali İhsan Karaboğa, 2015'te Bağcılar Enderun Yetenekli Çocuklar Merkezi'nde güvenlik görevlisi olarak çalışmaya başladı. Minik kursiyerlerin çabasından etkilendi ve resim çizmeye merak saldı. Karaboğa'nın merakını gören resim öğretmeni, ona çizmesi için boş kağıt ve karakalem verdi. İlk etapta anne ve babasının resmini çizen Karaboğa, o günden sonra kalemi elinden bırakmadı ve kısa sürede hayran bırakan resimler yaptı. Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı'nın resmini yapıp kendisine hediye ettiğini belirten Karaboğa, "Son olarak Başkan Erdoğan'ın portresini çizdim. Kendisine hediye etmek istiyorum" dedi.

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