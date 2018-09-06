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‘Ressam Güvenlik’ten Erdoğan portresi

Okuldaki miniklerden etkilenerek resim çizmeye başlayan güvenlik görevlisi Karaboğa, Erdoğan’a çizdiği portresini hediye etmek istiyor

BARIŞ SÖZAL
BARIŞ SÖZAL Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 6.9.2018
‘Ressam Güvenlik’ten Erdoğan portresi

'daki Bağcılar Enderun Mektebi'nde 3 yıldır güvenlik görevlisi olarak çalışan 44 yaşındaki , okuldaki miniklerden etkilenerek resim çizmeye başladı. Resim hakkında hiçbir eğitimi olmayan Karaboğa, adından söz ettiren çizimleriyle "Ressam Güvenlik" diye anılmaya başladı. Karaboğa, son olarak Başkan Erdoğan'ın portresini çizdi. Evli ve 4 çocuk babası Ali İhsan Karaboğa, 2015'te Bağcılar Enderun Yetenekli Çocuklar Merkezi'nde güvenlik görevlisi olarak çalışmaya başladı. Minik kursiyerlerin çabasından etkilendi ve resim çizmeye merak saldı. Karaboğa'nın merakını gören resim öğretmeni, ona çizmesi için boş kağıt ve karakalem verdi. İlk etapta anne ve babasının resmini çizen Karaboğa, o günden sonra kalemi elinden bırakmadı ve kısa sürede hayran bırakan resimler yaptı. Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı'nın resmini yapıp kendisine hediye ettiğini belirten Karaboğa, "Son olarak Başkan Erdoğan'ın portresini çizdim. Kendisine hediye etmek istiyorum" dedi.

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‘Ressam Güvenlik’ten Erdoğan portresi
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