Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı! - Şans Topu 5 Eylül çekilişi sonuçları MPİ bilet sorgulama

Milli Piyango Şans Topu 5 Eylül 2018 Şans Topu çekiliş sonuçları dün belli oldu. Çekiliş sonuçlarına göre, 5+1 bilen kişi çıkmadı ve büyük ikramiye 1.411.725,98 TL devretti. Şans Topu çekiliş sonuçlarında, 5 bilen kişi sayısı 14, 4+1 bilen kişi sayısı 169 oldu.

5 EYLÜL ŞANS TOPU SONUÇLARI

Şans Topu oyununun bu haftaki çekilişinde 5 artı 1 bilen çıkmayınca büyük ikramiye gelecek haftaya devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, oyunun bu haftaki çekilişinde 5 bilen 14 kişi 5 bin 210 lira, 4 artı 1 bilen 169 kişi 432 lira 25'er kuruş, 4 bilen 2 bin 755 kişi 35 lira 35'er kuruş, 3 artı 1 bilen 5 bin 283 kişi 23'er lira 45'er kuruş, 3 bilen 80 bin 774 kişi 4 lira 20'şer kuruş, 2 artı 1 bilen 49 bin 670 kişi 6 lira 90'ar kuruş ve 1 artı 1 bilen 167 bin 333 kişi 3 lira 90'ar kuruş ikramiye alacak.

Dağıtılan toplam ikramiye tutarının 1 milyon 701 bin 838 lira 35 kuruş olduğu çekilişte, kamuya KDV olarak 968 bin 743 lira 37 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 540 bin 266 lira 16 kuruş aktarıldı.

Çekiliş sonrası ikramiye kazanan iştirakçilerimizden;

(1+1), (2+1), (3), (3+1) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(4+1) ve (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(5+1) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğümüz tarafından ödenecektir.

Şans Topu (5+1) oyunu ikramiyeleri, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde bayilerden veya İdare Şubelerinden alınabilir.