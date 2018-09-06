Turistleri "büyüleyen" şelale

Gelen turist leri papağanların karşıladığı, mağarası, gümbür gümbür akan suyu ve daha birbirinden değişik görsel güzellikleri ile cazibe merkezleri arasında yer alan şelale, 8 ayda yerli ve yabancı 350 binden fazla turisti ağırladı

Dünyanın en önemli turizm kentlerindAntalyalya'nın ünlü mekanlarından Düden Şelalesi, eşine az rastlanır manzarası ve yeşilliklerin arasında yaklaşık 40 metre yükseklikten düşen suyun görüntüsü ile yerli ve yabancı binlerce turistte hayranlık uyandırıyor.

"Cennetten bir köşe" olarak da nitelendirilen şelale, mağarası, gümbür gümbür akan suyu ve daha birbirinden değişik görsel güzellikleriyle cazibe merkezleri arasında yer alıyor.

Kaynağını Kepez Hidroelektrik Santralinden alan ve Düdenbaşı denilen noktada yer yüzüne çıkan şelale, kent merkezine yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta bulunuyor.

Rusya, Ukrayna, İran, Azerbaycan, Çin, Japonya, Kırgızistan başta olmak üzere yerli ve yabancı binlerce turisti ağırlayan şelale, dört mevsim ziyaretçilerine görsel bir şölen sunuyor.

Düden Şelalesi'ndeki mağara oyuklarından çıkan su, ziyaretçileri rüya alemine götürüyor. Bölgede bulunan hayvanat bahçesi de şelaleye ayrı bir renk katıyor.

Şelale doğal güzelliği ile bazı filmler, diziler ve gelin-damatlar için stüdyoya, sete dönüşüyor.

- HER YIL ZİYARETÇİ SAYISINDA ARTIŞ YAŞANIYOR

Antalya Büyükşehir Belediyesi şirketi ANSET Genel Müdürü Gaye Doğanoğlu, AA muhabirine, Türkiye'nin en güzel köşelerinden biri olarak değerlendirdiği Düden Şelalesi'nin insana huzur verdiğini söyledi.

Her yıl ziyaretçi sayısında artış yaşandığını dile getiren Doğanoğlu, "8 ayda 350 binden fazla yerli ve yabancı turist ziyaret etti. Sezon devam ediyor." dedi.

Özellikle bu yıl İranlı turist sayısında gözle görülür bir artışın olduğunu belirten Doğanoğlu, şöyle konuştu:

"Böyle bir güzelliği herkesle paylaşmak bizi de mutlu ediyor. Burayı ziyaret eden herkes gördüğü manzara karşısında büyüleniyor. Özellikle yaklaşık 40 metreden denize dökülen su, ayrı bir görsel güzellik oluşturuyor. Antalya'ya gelip de bu güzelliği görmeyen yerli ve yabancı turist yoktur diye düşünüyorum."

Antalya'nın aynı zamanda bir tarım kenti olduğunu ve yaz dönemlerinde doğal su kaynaklarının tarım arazilerine yönlendirilmesiyle şelalede suyun azalabildiğini belirten Gaye Doğanoğlu, ancak Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin aldığı tedbir sayesinde bu yıl şelalede herhangi bir susuzluk problemi yaşanmadığına dikkati çekti.

Şelaleye Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in özel ilgi gösterdiğini de vurgulayan Doğanoğlu, "Özellikle yaz dönemi için sondaj yapıldı, hem doğal kaynaktan hem de sondajdan su geliyor. Bu açıdan su problemi yaşamıyoruz. Eylül ayına da geldik, yağmur yağacak, Toroslar beyaza bürünecek, gelecek yıl gümbür gümbür suyuyla şelale yine neşe verecek." diye konuştu.

- Turistleri papağanlar karşılıyor

Şelalede bulunan iki papağan da doğal güzelliği renklendiriyor. Şelaleyi gezen yerli ve yabancı turistler, papağanlarla hatıra fotoğrafı çektiriyor. Papağanların sahibi İbrahim Karakurt, 3 yıldır şelalede çalıştığını söyledi. Şelaleye ilginin yoğun olmasından dolayı kendilerinin de böyle bir iş ortamı oluşturduklarını anlatan Karakurt, "Şelale çok güzel, buraya gelenler doğal güzelliği kendileriyle birlikte ölümsüzleştirmek istiyorlar. Biz de onlara papağanlar eşliğinde alternatif fotoğraf kareleri sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Karakurt, papağanlara da şelaleye de ilginin yoğun olduğunu kaydetti.

Ailesi ile Bursa'dan tatil için Antalya'ya gelen Serhat Sezer, önceden ününü duydukları şelalenin manzarasına hayran kaldıklarını söyledi. Şelalede keyifli anlar yaşadıklarını anlatan Sezer, "Antalya'ya gelince burayı da ziyaret etmek istedik, iyi ki gelmişiz. Çok güzel bir manzara ile karşılaştık. Gezilmesi gereken yerlerden biri. İmkanı olan herkesin gelmesini tavsiye ediyorum. Doğa harikası bir yer." dedi.

Sakarya'dan ailesiyle gelen Büşra Eken de ilk defa Antalya'ya geldiğini belirtti. Antalya'nın çok güzel bir kent olduğunu ifade eden Eken, "Antalya, bu tür doğal güzellikleriyle eşsiz bir kent. Şelale de çok güzel. İsmini duymuştuk, görmeden gitmek istemedik. Geldiğim ve buraları da gördüğüm için kendimi şanslı hissediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Hava sıcaklığının zaman zaman 40 dereceye çıktığı Antalya'da bazı vatandaşlar serinlemek için denize girmeyi tercih ederken, bazıları ise Düden Şelalesi'ne kaçıyor. Islak ve yosunlu mağarada serinleyen vatandaşlar, mesirelik alanda piknik yapıyor.

Antalya'da yaşayan Ayşe Kazan da sıcak hava ve nemden bunalıp, Düden Şelalesi'ni tercih edenlerden. Diğer günler denize gittiğini, bugün ise farklı bir etkinlik yapmak için şelaleye geldiğini anlatan Kazan, "Antalya, her mevsim tatil imkanı sunuyor. Burada yaşıyorum, tatil için de başka yerlere gitmeyi pek düşünmüyorum. Deniz, kum, güneş, doğal güzellik hepsi var. İki haftadır izinliyim, genellikle denize girerek serinlemeyi tercih ediyorum ama bugün mesirelik bir alanda gezmek istedim. Sık sık Düden Şelalesi'ne gelirim. Buradaki su sesi insana huzur veriyor." diye konuştu.