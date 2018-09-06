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’ta 19 köyde şarbon karantinası

Giriş Tarihi: 6.9.2018
Yozgat’ta 19 köyde şarbon karantinası
'IN Yerköy ilçesine bağlı Hacıosmanlı ve Şefaatli ilçesine bağlı Kayıklı köylerinde telef olan 7 büyükbaş ve 6 küçükbaş hayvandan alınan numunelerde şarbon hastalığı tespit edildi. Tarım ve Orman İl Müdürü Ziyaaddin Özdemir, 19 köyün koruma ve gözetim altına alındığını belirterek, "Bu köylerdeki büyük ve küçükbaş hayvanların hepsini 2 gün içinde aşıladık. Ölüm olan işletmelerden başlamak üzere şüpheli görülen tüm barınak, avlu, yol güzergâhları ve merada hayvanların öldüğü alanlar etkili dezenfektanlar ile ilaçlandı" dedi.
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Yozgat’ta 19 köyde şarbon karantinası
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