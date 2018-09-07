Çalınan koyunlar çalıntı çıktı!

Karacasu ilçesine bağlı Geyre Mahallesi'nde çobanlık yapan E.D., 10 gün önce 50 adet koyununun çalındığı iddia ederek jandarmadan yardım istedi. Jandarma asayiş ve istihbarat timlerinin titiz çalışması neticesinde, 43 adet küçükbaş hayvan Bozdoğan'ın Çamlıdere Mahallesi'nde bulunarak sahipleri olduğunu beyan eden E.D.'ye teslim edildi. Gözaltına alınan 3 şüpheliden M.A. adli kontrolle serbest bırakılırken; F.A. ve H.Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ÇALINTI KOYUNLARI ALIP SATIYORLARMIŞ

Olayla ilgili soruşturmasını sürdüren jandarma ekipleri, hırsızlık olayında hayvanların sahibi gözüken E.D.'nin çalıntı mal alıp sattığı belirlendi. Araştırmaların derinleştirilmesi sonucu Muğla'nın Fethiye ilçesinde ikamet eden üç mağdura ulaşıldı.

Mağdurun müracaatı sonucu E.D. ve babası Y.D.'nin ağıllarında yapılan aramada mağdurlara ait 19 adet canlı ve 2 adet ise kesilmiş küçükbaş hayvan tespit edilerek mağdurlara teslim edildi. Gözaltına alınan E.D. ve babası Y.D. hırsızlık malı alıp satmak suçundan adli makamlara sevk edildi.