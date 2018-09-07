Diyanet İşleri akademi kuruyor

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Tavşanlı Meslek Yüksekokulu'nda İlahiyat Akreditasyon Ajansı'nın etkinliğinde konuştu. Erbaş şunları söyledi:

Fakültelerin, sayı, akademik kadro ve öğrenci potansiyeli açısından gelişmesi olumlu bir durum olmakla beraber, daha önemlisi üretilen bilginin niteliği, yetiştirilen öğrencinin kalitesidir. Diyanet Akademisi'ni kuruyoruz, kanun çalışmalarımızı tamamladık. Önümüzdeki aylarda artık hizmet içi eğitimden bir adım öne geçiyoruz hizmet öncesi eğitime başlayacağız.

Hizmet öncesi eğitimin sonunda sınav yapacağız, bu sınavda belli puanı alanlar göreve başlayacak, alamayanlar bir şans daha tanınır, yine başarısız olurlarsa "Siz başka alanlarda iş arayın" diyeceğiz. Amacımız, toplumun ve dünyanın geleceğine sahi dini bilgi ile yetiştirilmiş insan potansiyelimizle hizmet etmek.

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