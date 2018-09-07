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Eline saplanan demir parçasıyla hastaneye götürüldü

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 7.9.2018 11:40

'da, korkulukların üzerinde oyun oynarken, dengesini kaybedip düşen M.K.'nin (8) eline, demir saplandı. İtfaiye ekibinin korkuluğu kesmesiyle elinde demir parçası kalan M.K., hastaneye kaldırıldı. Küçük çocuğun elindeki demir, ameliyatla alındı.
Olay, önceki gece, merkez Gültepe Mahallesi'ndeki sitede meydana geldi. Üzerine çıktığı korkuluklarda oyun oynayan M.K., dengesini kaybedince yere düştü. Korkuluğun ucu sivri demir parçalarından biri, M.K.'nin eline saplandı. Küçük çocuğun acı içinde bağırmasıyla çevredekiler yardımına koştu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. M.K.'nin elinin saplandığı korkuluk itfaiye görevlilerince kesildi. Küçük çocuk ise elinde kalan demir parçasıyla sağlık görevlileri tarafından ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Batman Bölge Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan M.K.'nin eline saplanan demir parçası ameliyatla çıkarıldı. Hayati tehlikesinin olmadığı belirtilen M.K.'nin hastanede tedavisi sürüyor.

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Eline saplanan demir parçasıyla hastaneye götürüldü
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