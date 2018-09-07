Haftanın Cuma mesajları yayınlandı! 2018 Resimli Cuma mesajları ile sevdiklerini bugün unutma

Cuma mesajları, bu sabah saatlerinden itibaren yine en çok araştırılan konular arasında yer alarak trend listesinde zirveye yerleşti. Artık gelenek haline gelen ve sosyal medyada her hafta binlerce kez paylaşılan görseller arasından en beğenilenlerini sizler için hazırladık. İslam alemi için büyük öneme sahip olan bu önemli gün vesilesi ile 2018 resimli cuma mesajları sabah.com.tr'de. Bu başlık altından hemen en güzel cuma mesajı indirebilirsiniz.

HAFTANIN RESİMLİ CUMA MESAJLARI YAYINLANDI

7 Eylül Cuma gününe özel dua dolu görseller buradan yayınlandı. Sevdiklerinize iletebileceğiniz en güzel Cuma mesajları ile bugünün coşkusunu yaşayabilirsiniz. Hemen bir sonraki sayfaya ilerleyerek Cuma mesajı seçmeye başlayabilirsiniz.