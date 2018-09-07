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Haftanın yayınlandı! 2018 Resimli Cuma mesajları ile sevdiklerini bugün unutma

Bu haftaya özel yayınlandı. Müslüman alemi bir mübarek güne daha ulaşmanın sevincini yaşarken sabah saatlerinden itibaren sosyal medyada Cuma mesajı paylaşımları da başladı. Sevdiklerini bu önemli gün vesilesi ile mutlu etmek isteyenler hemen dua dolu görsellerden seçmeye başlayabilirler. Whatsapp, Instagram veya SMS ile iletebileceğiniz en güzel 2018 resimli Cuma mesajlaır sabah.com.tr'de.

Giriş Tarihi: 7.9.2018 09:44 Güncelleme Tarihi: 7.9.2018 09:45
Haftanın Cuma mesajları yayınlandı! 2018 Resimli Cuma mesajları ile sevdiklerini bugün unutma

, bu sabah saatlerinden itibaren yine en çok araştırılan konular arasında yer alarak trend listesinde zirveye yerleşti. Artık gelenek haline gelen ve sosyal medyada her hafta binlerce kez paylaşılan görseller arasından en beğenilenlerini sizler için hazırladık. İslam alemi için büyük öneme sahip olan bu önemli gün vesilesi ile 2018 resimli cuma mesajları sabah.com.tr'de. Bu başlık altından hemen en güzel cuma mesajı indirebilirsiniz.

HAFTANIN RESİMLİ CUMA MESAJLARI YAYINLANDI

7 Eylül Cuma gününe özel dua dolu görseller buradan yayınlandı. Sevdiklerinize iletebileceğiniz en güzel Cuma mesajları ile bugünün coşkusunu yaşayabilirsiniz. Hemen bir sonraki sayfaya ilerleyerek Cuma mesajı seçmeye başlayabilirsiniz.

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Haftanın Cuma mesajları yayınlandı! 2018 Resimli Cuma mesajları ile sevdiklerini bugün unutma
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