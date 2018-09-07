İşadamı Ünver kazada öldü

İstanbul'da Amerikan yapımı Bell 430 tipi helikopter Bostancı açıklarında denize düştü. Helikopterde bulunan ünlü işadamı Halil İbrahim Ünver yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Sağlık durumu iyi olan pilot İsmet Özgür, ilk beyanında, "Denize indirmeye çalıştım, çakıldık" dedi. Kaza dün saat 16.30 sıralarında Bostancı açıklarında meydana geldi. Kartal'dan kalkan Ünver Havacılık'a ait helikopter şiddetli yağışla birlikte Bostancı açıklarında düştü. İhbar üzerine olay yerine sahil güvenlik, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

VAPUR YOLCULARI KURTARDI

Denize düşen helikopterin bir anda patlayarak alev aldığı ileri sürüldü. O sırada Bostancı iskelesinden Kınalıada'ya giden vapurdaki yolcular, hemen bölgeye geldi. Denize atlayan bazı yolcular kazada yaralanan iki kişiyi helikopter batmadan çıkarmayı başardı. Yaralılar daha sonra yolcular tarafından vapura alındı. Ardından vapur iskeleye döndürülerek yaralılar, ambulanslara nakledildi. Kazada yaralananlardan Otokar Otobüs Karoseri Sanayi A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkanvekili Halil Ünver (68), Fatih Sultan Mehmet Hastanesi'ne kaldırıldı. İşadamı ünver doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralı pilot İsmet Özgür'ün durumunun ise iyi olduğu öğrenildi. Pilot Özgür hastanedeki ilk beyanında, "Denize indirmeye çalıştım, çakıldık" dedi. Görgü tanıkları, helikopterin düşmesi esnasında şiddetli yağmur yağdığını ve yıldırım çarptığı için düşmüş olabileceğini söyledi. Ünver'in, 49 yıl önce de deniz motorunun patlaması nedeniyle ölümden döndüğü ortaya çıktı.

ÖNEMLI PROJELERDE YER ALDI

Ünver'ın Başkanvekilliğini yaptığı Otokar'ın yüzde 45'i Koç grubuna, yüzde 25'i Ünver Holding'e ait. Otokar, savunma sanayi projeleri ile dikkat çekiyor. Otokar, toplu taşımacılık alanında otobüs, nakliye ve lojistik sektörü için semi-treyler ve hafif kamyon, savunma sanayii için tekerlekli zırhlı ve paletli zırhlı araçlar üretiyor. Yüzde yüz Türk sermayeli bir şirket olan Otokar, Türkiye'nin milli tankı ALTAY Dönem-1'de ana yüklenici olarak görev aldı.