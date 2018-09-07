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Kağıthane’de otomobil istinat duvarında asılı kaldı

’nda direksiyon hakimiyetini kaybeden araç önce bariyerlere çarptı daha sonra istinat duvarında asılı kaldı. Kazada araç sürücüsü olayı hafif sıyrıklarla atlatırken, istinat duvarında asılı kalan otomobil vinç yardımıyla çıkartıldı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 7.9.2018 06:56
Olay, saat 02:00 sıralarında istikameti Okmeydanı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kimliği öğrenilemeyen otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Hızını alamayan araç daha sonra Kağıthane Gürsel Mahallesi Zemheri Sokakta bulunan 7 metre yükseklikteki istinat duvarının üzerindeki demir korkuluklara çarparak durabildi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobil sürücüsü araçtan kendi imkanlarıyla çıkarken, hafif sıyrıklarla atlattı. Kaza nedeniyle E5 istikametinde araç trafiği oluştu.

Olay yerine çekici çağrıldı

İtfaiye ekiplerinin yaptıkları inceleme sonrası olay yerine ()'ye ait vinç çağrıldı. Araçlar halatla bağlandıktan sonra düştüğü yerden çıkartılırken, araçta maddi hasar meydana geldi. Aracın kaldırılmasının ardından trafik yeniden normale döndü.
Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.
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Kağıthane’de otomobil istinat duvarında asılı kaldı
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