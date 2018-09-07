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babasına kavuştu

OSMAN ASİLTÜRK
OSMAN ASİLTÜRK Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 7.9.2018
Küçük Yağmur babasına kavuştu
İstanbul Bağcılar'da boşanmış çiftin icralık çocuk olayıyla gündeme gelen 10 yaşındaki Yağmur Ç.'nin velayeti geçici süreyle babası Metin Ç.'ye verildi. Baba Metin Ç. geçtiğimiz hafta kızının annesi Züleyha Ç.'den şiddet gördüğünü ileri sürerek savcılığa suç duyurusunda bulunmuş, polisin ifadesini aldığı da bu iddiayı doğrulamıştı. Bunun üzerine savcı, tedbiren geçici velayetin babaya verilmesini isteyerek dosyayı Bakırköy 2. Aile Mahkemesi'ne göndermişti. Bu karar doğrultusunda Yağmur anne ve babasıyla birlikte Bakırköy Adliyesi'ne geldi. Yağmur, uzman pedagoglar eşliğinde anne ve babası ise psikologlara ifade verdi. Adliye içinde ve çıkarken sürekli babasına sarılırken görüntülenen Yağmur'un velayeti geçici olarak babaya verildi.
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Küçük Yağmur babasına kavuştu
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