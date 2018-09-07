Küçük Yağmur babasına kavuştu

İstanbul Bağcılar'da boşanmış çiftin icralık çocuk olayıyla gündeme gelen 10 yaşındaki Yağmur Ç.'nin velayeti geçici süreyle babası Metin Ç.'ye verildi. Baba Metin Ç. geçtiğimiz hafta kızının annesi Züleyha Ç.'den şiddet gördüğünü ileri sürerek savcılığa suç duyurusunda bulunmuş, polisin ifadesini aldığı küçük Yağmur
da bu iddiayı doğrulamıştı. Bunun üzerine savcı, tedbiren geçici velayetin babaya verilmesini isteyerek dosyayı Bakırköy 2. Aile Mahkemesi'ne göndermişti. Bu karar doğrultusunda Yağmur anne ve babasıyla birlikte Bakırköy Adliyesi'ne geldi. Yağmur, uzman pedagoglar eşliğinde anne ve babası ise psikologlara ifade verdi. Adliye içinde ve çıkarken sürekli babasına sarılırken görüntülenen Yağmur'un velayeti geçici olarak babaya verildi.