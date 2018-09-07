Seferi iptal edilen uçağın pilotu yolculara pizza ısmarladı

CNN'in haberine göre, American Airlines'a ait Los Angeles to Dallas-Fort Worth seferini yapan uçak, dün eyaletin kuzeyini etkisi altına alan fırtına nedeniyle Teksas'ta Wichita Falls'taki havaalanına yönlendirildi.

Uçağın pilotu, geceyi burada geçirmek zorunda olduklarını öğrenince sinirleri bozulan 159 yolcuya pizza ısmarlayarak ortamı yumuşatmaya çalıştı.

Kaptan pilotun ısmarladığı 40 pizzayı havaalanına gelen dağıtıcı araçtan alarak kendi elleriyle yolculara taşıdığı anların görüntüleri sosyal medyada geniş yer buldu.

Videoyu çeken havaalanı çalışanı Josh Raines, Twitter hesabında, "Daha önce böyle bir şey gördüğümü sanmıyorum." paylaşımını yaptı. American Airlines şirketinin sözcüsü Tom Henderson, işlerinin ehli olan çalışanlarıyla her zaman gurur duyduklarını açıkladı.