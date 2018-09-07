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Sokak ortasında kanlı infaz

'ın Erbaa ilçesinde, sokak ortasında Ayhan Ç.'nin (39) bıçaklı saldırısına uğrayan bakkal Murat Yağcı (45), hayatını kaybetti. Olay anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 7.9.2018 10:22 Güncelleme Tarihi: 7.9.2018 10:35
Sokak ortasında kanlı infaz

Olay, dün saat 19.00 sıralarında Gazipaşa Mahallesi Niyazi Kırımca Caddesi üzerinde meydana geldi. Bir üst caddede bakkal dükkanı işleten evli ve 3 çocuk babası Murat Yağcı, Sururi Say Caddesi'nden gelen siparişi el arabasıyla götürmek için yola çıktı. Siparişi bırakıp dükkanına dönen Yağcı'yı bu sırada yolu üzerindeki diyaliz merkezinin duvarının arkasında bekleyen Ayhan Ç., henüz bilinmeyen nedenle bıçakla saldırdı. Vücudunun çeşitli yerlerinden aldığı çok sayıda bıçak darbesiyle yaralanan bakkal yolda yığılıp kaldı.

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Sokak ortasında kanlı infaz
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