15 Temmuz gazisi babanın evlat acısı

Hain
darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığı önünde boynuna şarapnel parçası isabet etmesi sonucu gazi olan Süleyman Çetin, hayatının en acı gününü yaşadı. Antalya
Manavgat'ta havuza giren 5 yaşındaki oğlu Eren boğularak yaşamını yitirdi. Acı olay Manavgat'ın Kızılot beldesindeki bir tatil köyünde meydana geldi. Ankara
'da yaşayan Süleyman Çetin bir süre önce eşi ve iki çocuğuyla birlikte tatil için Manavgat'a geldi. Bir tatil köyünde kalan ailenin 5 yaşındaki oğlu Eren, girdiği çocuk havuzunda çırpınmaya başladı. Küçük çocuğun çırpındığını gören tatilciler hemen havuzdan çocuğu çıkarttı. İlk müdahaleyi tesadüfen orada bulunan bir doktor yaptı. Duran kalbi çalıştırılan küçük çocuk sağlık ekipleri tarafından Manavgat Devlet Hastanesi'ne götürülürken yolda kalbi tekrar durdu. Kalbi tekrar çalıştırılan Eren Çetin, hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. ŞARAPNEL PARÇASI İSABET ETMİŞTİ
Eren Çetin'in babası Süleyman Çetin'in 15 Temmuz
2016'da FETÖ
terör örgütünün hain darbe girişimi sırasında Ankara'da Genelkurmay Başkanlığı önünde vücuduna şarapnel parçası isabet etmesi sonucu gazi olduğu belirtildi. Daha önce TRT
'de taşeron şoför olan Süleyman Çetin'in gazi olduktan sonra Adalet Bakanlığı
'nda çalışmaya başladığı öğrenildi.