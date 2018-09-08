Boa ve Piton Yılanı kaçakçılarına suçüstü

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma Milli Parklar İstanbul Şube Müdürlüğü, doğal yaşamı korumak için, Facebook ve bazı sitelerde piton ve boa yılanlarının yasadışı satışlarının yapıldığına dair gelen ihbarları değerlendirmeye devam ediyor.

Konu ile alakalı geçtiğimiz günlerde yapılan çalışmalarda satılık boa yılanı ilanı veren A.K isimli şahısla müşteri gibi iletişime geçen 1.Bölge Müdürlüğü İstanbul Şube Müdürlüğü görevlileri; 1.600 TL karşılığında 1 adet boa yılanını satın almak üzere Maltepe ilçesinde A.K 'nin vermiş olduğu adrese Maltepe Asayiş Büro Amirliği görevlileri ile birlikte gidip şahıs yılanı teslim etmek istediği esnada suç üstü yakalama gerçekleştirdi.



Ekipler daha sonra şahsın vermiş olduğu bilgiler doğrultusunda ikinci bir boa yılanına daha ulaştı.

Yasadışı hayvan ticareti yapan A.K isimli şahıs hakkında 5607 sayılı Kaçakçılık Kanunu'na muhalefet suçundan İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından adli işlem yapılıp kendisine 4950 TL idari para cezası kesildi.

1,5 metre ve 2 metre uzunluğunda olan iki adet boa yılanı Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Şube Müdürlüğü görevlilerince gerekli sağlık kontrolünden geçirilip uygun şartlarda bakımı yapılmak üzere muhafaza altına alındı.