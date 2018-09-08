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'de çöplükte patlamamış top si bulundu

'nin Gelibolu ilçesindeki eski bir çöplükte patlamamış top si bulundu.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 7.9.2018 23:15 Güncelleme Tarihi: 8.9.2018 01:55
Çanakkale'de çöplükte patlamamış top mermisi bulundu

Alınan bilgiye göre, şehir çıkışındaki Sürek Ovası mevkisinde daha önceden çöplük olarak kullanılan alanda, vatandaşlar toprak zemin üzerinde ye benzeyen bir cisim bulunduğunu fark etti. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye polis ekibi sevk edildi. İncelemede cismin patlamamış top mermisi olduğu belirlendi. Olay yerinde polis ekiplerince güvenlik önlemi alınırken, Savaşları'ndan kaldığı tahmin edilen top mermisinin detaylı incelenmesi için bomba uzmanlarının beklendiği ve mühimmatın buraya nasıl getirildiğinin araştırıldığı öğrenildi.

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Çanakkale'de çöplükte patlamamış top mermisi bulundu
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