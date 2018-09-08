Foça’da denizi kirleten gemiye el konuldu

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmir
Foça'daki fuel oil kaynaklı deniz kirliliğinin sebebinin Palau bayraklı "Harrier" isimli kuru yük gemisi olduğunu açıkladı. Kurum, "Geminin şirketine 1 milyon 644 bin 742 lira idari para cezası kesilmiştir" dedi. Bu cezaya ek olarak, temizleme çalışmaları için harcanan 10 milyon lira da şirketten tahsil edilecek. Çevreye
verdiği zarar ve kesilen cezaya karşılık, savcılık kararınca gemiye el konuldu. Bu arada savcılığın ifadeye çağırdığı Hintli kaptan ile 18 mürettebatın ise yurt dışına çıktıkları tespit edildi. AA