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'den uyarısı! Hafta sonu İstanbul hava durumu nasıl olacak?

'den hafta sonu için uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülke geneline ilişkin hava durumu tahmin raporlarını son dakika olarak paylaştı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, Marmara'nın güney ve doğusu, Akdeniz'in Toroslar Mevkii, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Van, Bitlis, Muş ve Bingöl çevreleri ve Hatay'ın batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü lı geçeceği bir hava durumu tahmin ediliyor. İstanbul'un hava durumu ise parçalı ve çok bulutlu olmak üzere, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28 derece olarak gözüküyor. Meteoroloji ayrıca 12.00 ile 18.00 saatleri arasına dikkat çekti. İşte, " nasıl olacak?" sorusunun cevabı...

Giriş Tarihi: 8.9.2018 07:31 Güncelleme Tarihi: 8.9.2018 07:47
Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! Hafta sonu İstanbul hava durumu nasıl olacak?

haberi! Eylül ayının ortalarına yaklaşırken ülke genelinde ve İstanbul'da etkisini göstermeye başlayan yağışlar sonrası Meteoroloji'den peş peşe son dakika açıklamaları geliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ülke geneline ilişkin olarak hava durumu tahmin raporlarını açıkladı.

Peki, bugün ülke genelinde ve İstanbul hava durumu nasıl olacak?

METEOROLOJİ SON DAKİKA HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara'nın güney ve doğusu, Akdeniz'in Toroslar Mevkii, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Van, Bitlis, Muş ve Bingöl çevreleri ve Hatay'ın batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü lı geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu, güney ve doğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

SAATLİK İSTANBUL HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinden saatlik İstanbul hava durumu tahmininde 12.00 ile 18.00 saatleri arasında gökgürültülü sağanak yağış gözükmektedir:

İL İL HAVA DURUMU TAHMİNİ

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu, 27

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 28

İzmir: Parçalı ve az bulutlu, 31

Adana: Parçalı bulutlu, iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 33

Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 29

Antalyaong>Antalya: Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 30

Samsun: Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 27

Trabzon: Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 26

Erzurum: Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 26

Diyarbakır: Parçalı az bulutlu, 32

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Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! Hafta sonu İstanbul hava durumu nasıl olacak?
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