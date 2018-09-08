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: Alanya'da korku dolu anlar! Eşi ile oğlunun kurtarılmasını gözyaşları ile izledi

haberi: Antalya’nın Alanya ilçesinde birlikte denize girdiği oğlunun boğulma tehlikesi geçirdiğini gören baba, oğlunu kurtarmak isterken kendisi de boğuluyordu. Dev dalgaların arasında kalan baba ve oğlu, cankurtaran ve çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarıldı. O anları gözyaşları içerisinde izleyen anne ise, kıyıya çıkartılan eşi ve oğlunun bir an olsun başlarından ayrılmadı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 8.9.2018 14:39 Güncelleme Tarihi: 8.9.2018 14:42
Son dakika: Alanya'da korku dolu anlar! Eşi ile oğlunun kurtarılmasını gözyaşları ile izledi

Olay, Alanya İncekum Plajı'nda saat 11.30'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ailesiyle birlikte Alanya'ya tatile gelen Ender Ö., oğluyla birlikte denize girdi. Dalga ve akıntının etkisiyle açılan oğlunun boğulma tehlikesi geçirdiğini fark eden Ender Ö., onu sığ alana getirmek için yanına ilerledi. Ender Ö. yüzme bilmediği için kendisi de boğulma tehlikesi geçirince 'İmdat' diyerek yardım istedi. Baba-oğulun suyun içinde çırpındığını gören vatandaşlar ve cankurtaran yardıma koştu. Vatandaşlar tatilciyi kollarından tutarak su yüzüne çıkartırken, sahilde bekleyen eşi gözyaşları içerisinde kurtarılma anını izledi.

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Son dakika: Alanya'da korku dolu anlar! Eşi ile oğlunun kurtarılmasını gözyaşları ile izledi
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