İnşaatta kendini astı

İstanbul
Eyüpsultan'da müteahhit Emin Özdemir
(46), son inşaatında kendini iple asarak intihar
etti. Olay Çırçır Mahallesi İlim Sokak'taki inşaatta
yaşandı. İnşaatta müteahhit Emin Özdemir ile çalışanları dün sabah kahvaltı yaptı. Kahvaltıdan sonra çalışanlar işlerinin başına döndü. Birkaç saat sonra inşaatın bodrum katına inen bir çalışan, müteahhit Emin Özdemir'i, tavana bağladığı iple asılı halde buldu. Olay yerine sağlık ekipleri ile polis çağrıldı. Ölüm haberi verilen Özdemir'in aile ve yakınları büyük bir üzüntü yaşayarak gözyaşına boğuldu. İntihar ettiği tahmin edilen Özdemir'in 4 çocuk babası olduğu öğrenildi.