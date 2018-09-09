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kendini astı

Zafer Halatçı
ZAFER HALATÇI Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 9.9.2018
İnşaatta kendini astı
İstanbul Eyüpsultan'da müteahhit (46), son inşaatında kendini iple asarak etti. Olay Çırçır Mahallesi İlim Sokak'taki yaşandı. İnşaatta müteahhit Emin Özdemir ile çalışanları dün sabah kahvaltı yaptı. Kahvaltıdan sonra çalışanlar işlerinin başına döndü. Birkaç saat sonra inşaatın bodrum katına inen bir çalışan, müteahhit Emin Özdemir'i, tavana bağladığı iple asılı halde buldu. Olay yerine sağlık ekipleri ile polis çağrıldı. Ölüm haberi verilen Özdemir'in aile ve yakınları büyük bir üzüntü yaşayarak gözyaşına boğuldu. İntihar ettiği tahmin edilen Özdemir'in 4 çocuk babası olduğu öğrenildi.
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İnşaatta kendini astı
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