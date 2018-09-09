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uyudu, yayaya çarptığında uyandı... İşte saniye saniye anları

’da ünün direksiyon başında uyuduğu kamyon yol kenarında sabah yürüyüşü yapan ’ya (59) çarptı. Yazıcı yaşamını yitirirken, kamyon şoförü Gürdal T.’nin uykuya yenik düşmesi ve kısa süre sonra da yaşanan aracın içindeki güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 8.9.2018 21:33 Güncelleme Tarihi: 9.9.2018 01:48
Şoför uyudu, yayaya çarptığında uyandı... İşte saniye saniye kaza anları

dün sabah saatlerinde - karayolu Karacalı mevkiinde meydana geldi.

Samsun'dan Ordu yönüne giden 34 BET 392 plakalı kamyon, Gürdal T.'nin direksiyon başında uyuması sonucu kontrolden çıktı. Kamyon yol kenarında sabah yürüyüşü yapan 'ya (59) çarptı.

Kamyonun üzerinden geçtiği Burhan Yazıcı, kaza yerinde yaşamını yitirdi. Kamyon sürücüsü Gürdal T., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

KAZA ANI KAMERADA
Kaza anı ise saniye saniye kamyonun içindeki güvenlik kamerasına yansıdı.

Şoför uyudu, yaya çarptığında uyandı... İşte saniye saniye kaza anları

Görüntülerde, Gürdal T.'nin kamyonun başında uykuya yenik düştüğü, kısa süre sonra da aracın yoldan çıkıp Burhan Yazıcı'ya çarptığı görüldü.

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Şoför uyudu, yayaya çarptığında uyandı... İşte saniye saniye kaza anları
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