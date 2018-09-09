Şoförü uyuyan kamyon yayayı ezdi

Samsun
'da,
şoförünün direksiyon başında uyuduğu kamyon yol kenarında sabah koşusu yapan Burhan Yazıcı'ya (46) çarptı. Yazıcı yaşamını yitirirken, kamyon sürücüsü Gürdal T. gözaltına alındı. Edirne
'nin Keşan ilçesinde düğüne gidenleri taşıyan Hüseyin Özmen
(51) yönetimindeki otomobil, ayçiçeği tarlasına devrildi. Kazada
, Şaban Akalın (55), Mehmet Akalın (95) ve Şadan Özmen (48) hayatını kaybederken, Hüseyin Özmen ile kızı Gamze Özmen ise yaralandı. Tunceli
'nin Pertek ilçesine bağlı Günboğazı köyünden Munzur Çayı'na uçan otomobildeki Sürayi Gürsönmez öldü.