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Yolcu otobüsünde can pazarı

’dan ’e giden yolcu otobüsü ’da devrildi. Sürücüsünün uyuduğu iddia edilen da biri çocuk 6 kişi ölürken, 43 kişi yaralandı

Giriş Tarihi: 9.9.2018
Yolcu otobüsünde can pazarı
- seferini yapan (49) idaresindeki Seç firmasına ait yolcu otobüsü, 'da şarampole devrildi. da 6 kişi hayatını kaybetti, 43 kişi yaralanırken, olay yerinde can pazarı yaşandı. Önceki gün saat 19.00 da İstanbul'dan hareket eden otobüsün sürücüsü Mahmut Tuşgul'un direksiyon başında uyuduğu iddia edildi. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan Tuşgul, gözaltına alınarak jandarma karakoluna götürüldü. Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan cenazelerin otopsi işlemleri tamamlandı. Cenazelerden birinin 7 yaşındaki Azra Karaman'a ait olduğu tespit edildi. Diğer 5 cenazenin kesin kimlik tespitlerinin yapılması için çalışmalar sürüyor. Bu arada, 43 yaralıdan bazılarının taburcu olduğu, 6 kişinin ise durumunun ağır olduğu öğrenildi. Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı 2 çocuk babası Önder Barışkan (46) yaşamını yitirdi. 'in Ayvalık ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü Gökhan Dalkılıç (48) öldü.
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Yolcu otobüsünde can pazarı
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