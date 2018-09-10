850 tonluk tarih yola çıkıyor

Batman
'ın Hasankeyf ilçesinde baraj gölü alanında kalacak kültürel mirasın korunması için tarihi yapıların Hasankeyf Yeni Kültürel Park Alanı'na taşınması süreci devam ediyor. Ilısu Barajı Kültürel Varlıkları Koruma Kurtarma Çalışmaları kapsamında bugün taşınacak yaklaşık 850 ton ağırlığındaki İmam Abdullah Zaviyesi
256 tekerlekli kendinden tahrikli modüler sistem (SPMT) aracına yüklendi. Türbe, minare ve müştemilat olarak 3 bölüm halinde taşınacacak olan İmam Abdullah Zaviyesi'nin ilk bölümü olan türbenin taşınmasına saat 05.00'te başlanacak. Zaviyenin 2 bin 400 metre ileriye 4 saatte taşınması öngörülüyor. AA