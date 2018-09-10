Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > 850 tonluk tarih yola çıkıyor

850 tonluk tarih yola çıkıyor

Giriş Tarihi: 10.9.2018
'ın Hasankeyf ilçesinde baraj gölü alanında kalacak kültürel mirasın korunması için tarihi yapıların Hasankeyf Yeni Kültürel Park Alanı'na taşınması süreci devam ediyor. Ilısu Barajı Kültürel Varlıkları Koruma Kurtarma Çalışmaları kapsamında bugün taşınacak yaklaşık 850 ton ağırlığındaki 256 tekerlekli kendinden tahrikli modüler sistem (SPMT) aracına yüklendi. Türbe, minare ve müştemilat olarak 3 bölüm halinde taşınacacak olan İmam Abdullah Zaviyesi'nin ilk bölümü olan türbenin taşınmasına saat 05.00'te başlanacak. Zaviyenin 2 bin 400 metre ileriye 4 saatte taşınması öngörülüyor. AA
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
850 tonluk tarih yola çıkıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN