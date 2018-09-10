İşadamı Ünver son yolculuğuna uğurlandı

İstanbul
'da düşen helikopterden yaralı kurtulan ancak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Otokar Yönetim Kurulu Başkanvekili Halil İbrahim Ünver
düzenlenen törenin ardından toprağa verildi. İşadamı Ünver
için dün Levent Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye Koç Holding
Şeref Başkanı Rahmi M. Koç, Koç Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanvekili ve Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç
, işadamı Abdürrahim Albayrak, ailenin yakınları ve sevenleri katıldı. Ünver'in kızı Selin ve rahmetli işadamının erkek kardeşi İsmet Ünver ve diğer yakınları törende taziyeleri kabul etti. İsmet Ünver kısa bir açıklama yaparak, "Çocukluğundan beri havacılığa çok meraklıydı. Hobisini ilerleyen zamanda profesyonel hale getirdi. Hava muhalefeti nedeniyle kaza meydana geldi" dedi. İkindi namazını müteakip Ünver için cenaze namazı kılındı. Namazın ardından alınan helallik ve edilen duaların ardından Ünver'in naaşı Zincirlikuyu Mezarlığı
'ndaki aile kabristanında toprağa verildi. İşadamı Halil İbrahim Ünver, sahibi olduğu Ünver Havacılık'a ait TC-HYU kuyruk tescilli Bell 430 tipi helikopterin geçtiğimiz perşembe günü akşam saatlerinde Kartal'dan Sefaköy'e giderken Bostancı açıklarında denize düşmesi sonucu hayatını kaybetmişti. İstanbul'da 1950'de doğan Ünver, Türkiye'nin lisanslı ilk helikopter pilotlarından biriydi. Yükseköğrenimini Almanya'da Ulmer Teknik Yüksek Okulu'nda tamamlayan işadamı, soyadını taşıyan Ünver Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yaptı. Ünver, uzun yıllar, Otokar'ın Yönetim Kurulu'nda görev aldı.