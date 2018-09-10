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Kahvaltıda mutlaka yumurta tüketmeli

17 Eylül günü yeni eğitim-öğretim yılı başlıyor. Anne-babalar kadar lar da heyecanlı. Çocuğun başarılı bir yıl geçirmesinin sırrı ise beslenmesinde hatta her saban düzenli olarak bir adet yumurta yemesinde saklı. Günlük olarak içtiği suyu da takip etmeyi unutmamalısınız

DİDEM SEYMEN
DİDEM SEYMEN Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 10.9.2018
Kahvaltıda mutlaka yumurta tüketmeli
Okullar açılıyor.
Anne-babaların en büyük arzusu, larının başarılı bir okul yılı geçirmesi.
Peki bu başarıda beslenmenin etkisi ne? Beslenme ve Diyet Uzmanı Emel Unutmaz Duman, okul çağındaki çocukların beslenmesi ile ilgili püf noktalarını anlattı...

BAŞARI YÜKSELİR
çocuk, başarılı öğrenci; güçlü toplum demektir. Okul çocukluğu dönemi 6-12 yaş aralığıdır.
Bu dönemde de erken yaşlarına nazaran daha yavaş olsa da, büyüme ve gelişme devam eder. Bu sebeple beslenmenin rolü büyüktür.
Düzenli beslenen, özellikle kahvaltısını düzenli yapan çocuklarda akademik başarının daha yüksek olduğunu gösteren çalışmalar oldukça çoktur ve her geçen gün bu teori yeni çalışmalarla tescillenmektedir.
Sebebi de basittir; düzenli kahvaltı yapan çocuklarda hafıza, konsantrasyon ve kavrama daha yüksektir.
Bunun nihayetinde de problem çözme yetenekleri kahvaltı yapmayanlara oranla daha gelişmiştir.
Çocuklardaki bilişsel kapasite genetiktir ancak çevresel faktörlerin etkisi de yadsınamaz.

3 ANA ÖĞÜN DEĞİŞMEZ GERÇEKTİR
Her çocuk için değişmez olan üç ana öğündür. Ara öğünler çocuktan çocuğa farklılık gösterebilir, çocuk tek ara öğün ile iyi beslenebileceği gibi, dört ara öğün de yapılabilir.
Yetişkinlerde Akdeniz tipi beslenme (bol sebze, meyve ve doğru yağ asitleri) vazgeçilmezimizken, büyüme ve gelişme döneminde önceliğimiz yeterli protein, demir ve kalsiyumdur.
Özetle bilinmesi gereken, beslenmede çeşitliliktir. Yeterli ve dengeli beslenirken çeşitli besinlerden yararlanmak, vücuda alınması gereken farklı farklı vitamin ve mineral ihtiyacını karşılar.

OKUL SAATLER ETKİLIYOR
Tabii burada çocuğun okul saatleri de önemlidir; dolayısıyla yatış kalkış saatleri de. Benim önerim; çocuk için kolay, seveceği, pratik ara öğünlerdir.
Mesela; kuru meyve ve yağlı tohum veya anne keki ve süt veya bir meyve ve bir kase yoğurt gibi, hem besleyici, hem de seveceği ara öğünler ile okuldaki uzun açlık saatlerinde kan şekeri dengelenebilir.

SU IÇMEYI ASLA UNUTMAMALI
Genelde çocuğun yedikleri ile oldukça ilgilenilirken, içtiği su gözardı edilir. Aslında beslenmenin en önemli noktası sudur. Günlük olarak içtiği su mutlaka takip edilmelidir. Konsantrasyon sağlamada da suyun önemi unutulmamalıdır.

HAFTADA ÜÇ KEZ BALIK YEMELİ
Vitamin ve minerallerden zengin, omega-3 yağ asidi ve diğer sağlıklı yağ asitlerini içeren beslenme düzeni ile IQ ve hafıza ilişkisine dair birçok çalışma vardır. Burada dengeyi sağlayabilmek adına haftada iki-üç kez balık, günlük düzenli ceviz fındık veya bağdem, genel olarak zeytinyağı kullanımı ve bol sebze ile günde bir-üç meyve tüketimi gerekmektedir.
Haftada iki ve üzerinde ba lık tüketen çocukların zeka, sözel ve görsel performanslarının daha iyi olduğunu gösteren çalışmalar vardır. Mikrobesin öğelerinin (vitaminler, mineraller, omega-3) yetersiz alımı ile öğrencilerde düşük başarı ve yüksek devamsızlık ilişkisini gösteren birçok çalışma vardır.

PERFORMANSI DÜŞÜRÜR
Son dönemde, hazır paket ürünlerin, yüksek şekerli früktoz şuruplu mamullerin, fast foodların, şekerli içeceklerin okul kantinlerinde bulunmaması ile ilgili çalışmalar mevcut. Bu noktada marketlerdeki yerleşimleri ile ilgili bir düzenleme de şart.
Bu besinlere ait özel etiket bilgilendirmesinin yanında dikkat çekici uyarılar da konmalı; aynen sigarada olduğu gibi. Bu tür sağlıksız beslenme, çocuğun bilişsel ve fiziksel performansında düşüşe neden olacaktır.

DEMİR EKSİKLİĞİ ÖNEMLI
Düzenli doktor kontrolünde olan çocukta demir eksikliği olup olmadığı takip edilir. Dolayısı ile çocukların da yetişkinler gibi belli periyotlar ile kontrolden geçmeleri gerekmektedir. nin neden olabileceği bilişsel bozukluklar; dikkat süresinde kısalma, zekada düşüş, duyu ve algı fonksiyonlarında değişikliktir.
Demir eksikliğine bağlı hemoglobinin yetersiz üretiminin, hem kısa, hem de uzun vadede çocukların bilişsel gelişimine etkisi vardır.
Demir yetersizliği anemisinin, bebeklikte düşük motor ve mental gelişim, çocukluk döneminde ise algılamada ve okul başarısında yetersizlik ile ilişkisi vardır.

SAĞLIKLI ÇOCUK, SAĞLIKLI TOPLUM
Tüm bunların çocuk tarafından kabul görebilmesi için özellikle evde rol modele ihtiyacı vardır. Anne-babaların kendi beslenme planlarına dikkat etmeleri, sofradaki yemeklerin sağlıklı olması en önemli konudur.
Bunun sonrasında çocukların beslenmesi ile ilgilenen bir öğretmen ve tabii ki nihayetinde geliştirilecek devlet politikalarına ihtiyaç vardır. Marketten, TV reklamına kadar her şey kontrol altında olmalıdır.
Özellikle tam gün okullarda yemek programları oluşturulmalı. Ancak burada hizmet veren firmaların da konuya hakim diyetisyen ve gıda mühendisleri tarafından sık ve periyodik kontrol edilmeleri gerekmektedir. Sağlıklı çocuk, sağlıklı toplumdur.

GÜNE GÜÇLÜ KAHVALTI İLE BAŞLAMALI
GÜÇLÜ bir kahvaltıda tüm besin grupları bulundurulmalıdır. Yani yumurta, peynir, ekmek, yeşillik ve zeytin veya yağlı tohumlar ile süt; hem dengeli, hem de besleyici bir öğün sağlar. Eğer 'Bu şekilde bir kahvaltı istemem, daha pratik olsun' derse, tam buğday ekmeği ile tost yanında süt ve mümkün ise bir yumurta dolmalıdır. İlla haşlanmış olmasına gerek yok, dilerse omlet veya menemen de güzel bir tercih olacaktır.
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