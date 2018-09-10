KYK yurt başvurularında son güne girildi! KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

KYK yurt başvuru işlemleri bugün de devam ediyor. Akşam saat 23.59'a kadar sürecek olan yurt başvuruları için adaylar son günde de işlemlerini eDevlet üzerinden gerçekleştirmeye devam ediyor. Şehir dışında kazandıkları üniversiteler neticesinde kalacak yer sıkıntısı çekmek istemeyen öğrenciler, 3 Eylül tarihinde başvurularının alınmaya başladığı KYK yurt başvurularına yoğun ilgi göstermişti. KYK yurt başvurularında son güne girilirken, başvurusunu henüz tamamlamayanlar "KYK yurt başvurusu nasıl yapılır?" sorusuna yanıt arar iken başvurularının tamamlayanlar ise yurt başvuru sonuçların ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt arıyor. Sizler için derlediğimiz haberimizde ilgili sorulara yanıt aradık. İşte detaylar

KYK YURT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

T.C. Kimlik No ve e-Devlet Şifrenizi kullanarak kimliğiniz doğrulandıktan sonra sisteme giriş yapınız ve işleme devam ediniz.

İlgili arama kısmına yurt başvurusu yazınız. . Başvurunuzu yapmadan önce bilgilendirme metnini dikkatlice okuyunuz, ardından "Kabul Ediyorum" kutucuğunu işaretleyerek işleme devam ediniz.

Açılan ekranda size ait kimlik bilgileri yer alacaktır. Kimlik bilgilerinizi kontrol ediniz ve doğru olduğundan emin olunuz. Ardından ilgili kutucuğu işaretleyerek işleminize devam ediniz.

Öğrenim bilgilerinizi kontrol ediniz.

Başvuru Alanı iki seçenekten oluşmaktadır: ÖSYM ve ARASINIF.

2018-YKS ile Örgün Yüksek Öğrenim Programına Kayıt Yaptırdıysanız ÖSYM;30 Haziran 2018 ve öncesinde bir Örgün Yüksek Öğrenim Programına Kayıtlı iseniz (Yurtiçi/Yurtdışı Değişim Programı Öğrencileri dahil, Yüksek Lisans ve Doktora Öğrencileri hariç) ARASINIF öğrencisi olarak başvuru yapmanız gerekmektedir.

Başvuru Alanını ÖSYM olarak işaretlediyseniz başvuru türü sadece ön lisans ve lisans olarak; Başvuru Alanını ARASINIF olarak işaretlediyseniz başvuru türü "ön lisans ve lisans " şeklinde sıralı olarak görülecektir. Size ait olan öğrenim türünü seçiniz ve işleme devam ediniz.

Başvuru yaptığınız bölümünüzün bulunduğu il/ilçe bilgilendirme metnini dikkatli inceleyiniz ve doğruluğundan emin olduktan sonra "Okul/Fakülte/Bölüm/Sınıf bilgilerimde hata olduğu takdirde yurtta kayıtlı kaldığım günlerin ücretini ödeyerek yurttan kaydımın silinmesini kabul ediyorum" kutucuğunu işaretleyerek işleme devam ediniz.

Güncel iletişim bilgilerinizi kontrol ederek iletişim bilgilerinizde değişiklik var ise "Profilim " kısmından bilgilerinizi güncelleyerek işleme devam ediniz.,

Özel ve Özür Durumunuz var ise ilgili seçeneği seçerek işleme devam ediniz.

Nüfus İl Müdürlüklerinden temin edeceğiniz Nüfus Kayıt Örneğinizi inceleyiniz ve anne baba durumunuza uygun olan seçeneği seçiniz. Nüfus kayıt örneği Anne-baba durumunuza uygun içerik taşımıyorsa mevcut olan durumu beyan ederek işleme devam ediniz.

Açılan ön izleme sayfasını dikkatlice inceleyiniz. Bilgilerinizi doğru olarak girdiğinizden eminseniz "Başvur" kutucuğuna tıklayarak başvurunuzu onaylayınız.

"Başvurunuz başarıyla alınmıştır." Bilgilerinizde değişiklik olması halinde başvuru süresinin sonuna kadar başvurunuzu güncelleyebilirsiniz. Yurt Başvuru Sonuçlarını www.kyk.gov.tr adresinden takip edebilirsiniz. Onaylamış olduğunuz başvurunuzu isteğiniz doğrultusunda "Yazdır" butonu ile yazdırabilirsiniz.

KYK YURT BAŞVURUSU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ

KYK YURT BAŞVURUSU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

KYK YURT BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KYK yurt başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağı konusunda henüz resmi bir açıklama bulunmuyor. Geçtiğimiz yıl yurt başvuru sonuçlarının Eylül ayı içerisinde açıklandığı düşünüldüğünde ise, bu sene yapılan başvuruların da Eylül ayı sonuna doğru açıklanmasını öngörmemiz mümkün.

Yurt başvuru sonuçlarının açıklanma tarihi ile ilgili bir açıklama paylaşıldığında sabah.com.tr'den bulabilirsiniz. Sonuçlarla ilgili olarak http://sonuc.kyk.gov.tr adresinden de takip etmeniz mümkün.