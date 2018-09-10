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- - 10 Eylül 2018

 İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen  oyununun 840'ıncı hafta çekilişi yapıldı.  bu haftanın kazandıran numaraları 1, 4, 6, 7, 14, 17, 21, 22, 23, 24, 29, 32, 34, 36, 43, 49, 56, 57, 62, 63, 72 ve 78 oldu. na göre 10 bilen bir kişi, 325 bin 684 lira ikramiye kazandı. hakkında tüm detaylar haberimizde

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 10.9.2018 23:20
Milli Piyango - On Numara çekiliş sonucu - 10 Eylül 2018
İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyununun 840'ıncı hafta çekilişi yapıldı. bu haftanın kazandıran numaraları 1, 4, 6, 7, 14, 17, 21, 22, 23, 24, 29, 32, 34, 36, 43, 49, 56, 57, 62, 63, 72 ve 78 oldu. na göre 10 bilen bir kişi, 325 bin 684 lira ikramiye kazandı. hakkında tüm detaylar!



On Numara oyununun bu haftaki çekilişinde 10 bilen bir kişi, 325 bin 684 lira 55 kuruş ikramiye kazandı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 9 bilen 89 kişi 2 bin 439 lira 85'er kuruş, 8 bilen bin 774 kişi 122 lira 55'er kuruş, 7 bilen 18 bin 592 kişi 22 lira 25'er kuruş, 6 bilen 113 bin 930 kişi 3 lira 85'er kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 177 bin 357 kişi 3 lira 15'er kuruş ikramiyenin sahibi oldu.

Bu haftaki çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan talihlinin kuponunu 'nın Şehzadeler ilçesinden yatırdığı belirlendi.

Toplam 2 milyon 171 bin 211 lira 95 kuruş ikramiyenin dağıtıldığı çekilişte, kamuya KDV olarak 865 bin 401 lira 56 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak 482 bin 491 lira 54 kuruş aktarıldı.

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Milli Piyango - On Numara çekiliş sonucu - 10 Eylül 2018
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