Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Şanlıurfa'da kum yığını altında kalan çocuğu elleriyle kurtardılar!

'da kum yığını altında kalan çocuğu elleriyle kurtardılar!

'nın Ceylanpınar ilçesinde kum yığının altında kalan çocuğu vatandaşlar elleriyle ve kürekle kazarak bir saatte kurtardı

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 10.9.2018 09:27 Güncelleme Tarihi: 10.9.2018 09:35
Şanlıurfa'da kum yığını altında kalan çocuğu elleriyle kurtardılar!

Ceylanpınar ilçesi Muratlı Mahallesi'nde ikamet eden 8 yaşındaki İ.K. briket imalathanesinin bulunduğu bölgedeki kum yığını üzerinde oynamaya başladı. Bu sırada bölgede henüz belirlenemeyen bir nedenle göçük meydana geldi.

50 KİŞİ SEFERBER OLDU

Çocuğun bağırma sesini duyan çevredekiler, yardıma koştu. Kurtarma çalışması için seferber olan 50 kişi kum yığının altında kalan çocuğu kurtarmak için titiz çalışma yürüttü.

1 SAATTE ÇIKARILABİLDİ

Vatandaşlar elleriyle ve küreklerle bir saat süren çalışmanın ardından çocuğu kumun altından çıkarmayı başardı. Çocuk, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Ceylanpınar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Türkiye'yi sarsan seri katili ele veren büyük hata...

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Şanlıurfa'da kum yığını altında kalan çocuğu elleriyle kurtardılar!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN