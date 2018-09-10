Tabladaki 'ütü tostu', restoran zinciri oldu

Sucuk, yumurta, domates, kaşar ve özel sosun bulunduğu ütü tostuna vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini söyleyen torun Serhan Şimşekyılmaz, aldıkları patente rağmen kendilerini taklit eden işletmelere dava açtıklarını kaydetti. Ütü tostunun üçüncü kuşak temsilcisi Serhan Şimşekyılmaz (25), dedesi Nedim Şimşekyılmaz'ın 1971 yılında tabladaki tost makinesinin bozulması üzerine kömürlü ütü ile tost yapmaya başladığınI belirterek, daha sonra bayrağı devralan babası Cüneyt Şimşekyılmaz'ın (48) 'Ütü Tost' markası ile tarifinin patentini aldığını söyledi.