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Tabladaki 'ütü tostu', restoran zinciri oldu

'da 47 yıl önce tablada ütü tostu yaparak geçimini sağlayan Nedim Şimşekyılmaz'dan (70) bayrağı devralan oğulları ve torunu, 'Ütü Tost' markası ile tarifinin patentini alarak kentte 4 şube açtı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 10.9.2018 10:28 Güncelleme Tarihi: 10.9.2018 10:45
Tabladaki 'ütü tostu', restoran zinciri oldu

Sucuk, yumurta, domates, kaşar ve özel sosun bulunduğu ütü tostuna vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini söyleyen torun Serhan Şimşekyılmaz, aldıkları patente rağmen kendilerini taklit eden işletmelere dava açtıklarını kaydetti. Ütü tostunun üçüncü kuşak temsilcisi Serhan Şimşekyılmaz (25), dedesi Nedim Şimşekyılmaz'ın 1971 yılında tabladaki tost makinesinin bozulması üzerine kömürlü ütü ile tost yapmaya başladığınI belirterek, daha sonra bayrağı devralan babası Cüneyt Şimşekyılmaz'ın (48) 'Ütü Tost' markası ile tarifinin patentini aldığını söyledi.

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Tabladaki 'ütü tostu', restoran zinciri oldu
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