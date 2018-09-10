TOMA değil KOMA

Polis uygulamasında ele geçirilen beyzbol sopasındaki "Kişisel Olaylara Müdahale Aracı KOMA" yazısı polisi de şaşırttı. Adana'da önceki gece, 720 polis ve 2 narkotik köpeğinin katılımıyla kent genelinde gerçekleştirilen hava destekli "Huzur ve Güven" uygulamasında, araçlar didik aranırken 8 bin 665 kişinin kimlik sorgulaması yapıldı. Çeşitli suçlardan aranan 26 kişi yakalandı. 2 bin 542 aracın kontrolden geçirildiği ve 8 aracın trafikten men edildiği uygulama sırasında, durdurulan bir otomobilin bagajında yapılan aramada ele geçirilen beyzbol sopasının üzerindeki "Kişisel Olaylara Müdahale Aracı KOMA" yazısı polisleri bile şaşkına çevirdi.



48 ARACA PARA CEZASI

Toplamda 48 araca 53 bin 750 TL para cezası uygulanırken çok sayıda ruhsatsız tabanca ile birlikte kesici ve delici aletler bulundu. 59 kişiye de adli işlem uygulanan gecede, toplam 41 bin 600 lira ceza kesilirken, 14 işyeri hakkında ise idari işlem gerçekleştirildi. Uygulama bölgelerini denetleyen Emniyet Müdürü Selami Yıldız, vatandaşlarla bir süre sohbet etti. Müdür Yıldız, vatandaşın güveni ve huzuru için bu tür uygulamaların kararlılıkla devam edeceğini söyledi.





Adana'da 720 polisle yapılan huzur operasyonuna 2 narkotik köpeği de katıldı. 2 bin 542 araç kontrolden geçirildi, çeşitli suçlardan aranan 26 kişi yakalandı. Çok sayıda da silah ele geçti.