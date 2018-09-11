724 yıllık türbe yeni yerinde

Batman
'ın Hasankeyf ilçesinde Ilısu Baraj Gölü sularından etkilenecek olan tarihi yapılar arasında yer alan ve üç bölümden oluşan 724 yıllık İmam Abdullah Zaviyesi
'nin türbe kısmı, Türkiye
'de üçüncü kez kullanılan özel bir sistemle yeni yerine taşındı. Dün sabah saat 06.00'da başlayan ve çok sayıda vatandaşın meraklı bakışları altında bir saat 40 dakikalık yolculuktan sonra yeni yeri arkeoparka konumlandırılan 800 tonluk türbeyi taşımak için, daha önce Zeynel Bey Türbesi ve Artuklu Hamamı'nın taşındığı, 256 tekerlekli kendinden tahrikli modüler sistem aracı kullanıldı. Türbenin 13 metre yüksekliğindeki minaresi de yarın taşınacak. 800 ton ağırlığında olan yapının taşınmasıyla ilgili bilgi veren DSİ Genel Müdür Yardımcısı Murat Dağdeviren, "Kargir bu yapı bugüne kadar yapmış olduğumuz taşımalardan daha da kritik çünkü yapının çeşitli yerlerinde asimetriler var. Dolayısıyla daha hassas bir taşıma yapmamız gerekiyor. Necdet ÇAKIR /
SABAH