Atv 25 yaşında

Kurulduğu günden itibaren Türk medyasına yön veren atv
, 25'inci kuruluş yıldönümünü dün kutladı. Birçok başarıya imza atan atv'nin yıldönümü kutlamasına Turkuvaz Medya
Grubu Başkanvekili Serhat Albayrak da katılarak tebriklerini iletti. 1993'te kurulan atv'nin yaş günü Turkuvaz Medya'nın Beşiktaş Balmumcu binasında pasta kesilerek kutlandı. Tüm başarılara imza atan çalışanlara teşekkür eden atv Genel Müdürü Metin Ergen
yaptığı konuşmada "atv sorumlu habercilik anlayışı ve dünyanın tutkunu olduğu dizilerle reyting rekorları kırarak 25 yılı tamamladı. atv 'Dizi atv'de izlenir' sloganını Türk halkının zihnine kazımış bir başarı hikâyesidir, Türk televizyon hayatına şekil vermiştir. Bu markayı 25 yaşına taşıyan herkese teşekkür ediyorum. Sürdürdüğümüz birinciliklere devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. Kutlamaya Serhat Albayrak'ın yanı sıra SABAH Genel Yayın Yönetmeni Erdal Şafak ve kanal yöneticileri katıldı.