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25 yaşında

Türkiye’nin lider TV kanalı ’nin 25’inci kuruluş yıldönümü ’nın Beşiktaş’taki binasında kutlandı. atv Genel Müdürü “Birinciliklere devam edeceğiz” dedi

ASLIŞAH SARITAŞ Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 11.9.2018
Atv 25 yaşında
Kurulduğu günden itibaren Türk medyasına yön veren , 25'inci kuruluş yıldönümünü dün kutladı. Birçok başarıya imza atan atv'nin yıldönümü kutlamasına Grubu Başkanvekili Serhat Albayrak da katılarak tebriklerini iletti. 1993'te kurulan atv'nin yaş günü Turkuvaz Medya'nın Beşiktaş Balmumcu binasında pasta kesilerek kutlandı. Tüm başarılara imza atan çalışanlara teşekkür eden atv Genel Müdürü yaptığı konuşmada "atv sorumlu habercilik anlayışı ve dünyanın tutkunu olduğu dizilerle reyting rekorları kırarak 25 yılı tamamladı. atv 'Dizi atv'de izlenir' sloganını Türk halkının zihnine kazımış bir başarı hikâyesidir, Türk televizyon hayatına şekil vermiştir. Bu markayı 25 yaşına taşıyan herkese teşekkür ediyorum. Sürdürdüğümüz birinciliklere devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. Kutlamaya Serhat Albayrak'ın yanı sıra SABAH Genel Yayın Yönetmeni Erdal Şafak ve kanal yöneticileri katıldı.
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Atv 25 yaşında
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