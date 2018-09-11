Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Demir profiller otomobilin üzerine düştü

Demir profiller otomobilin üzerine düştü

’da kırmızı ışıkta bekleyen otomobilin üzerine kamyonetten demir profiller düştü. Otomobilde büyük maddi hasar meydana geldi.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 11.9.2018 17:28 Güncelleme Tarihi: 11.9.2018 17:29
Demir profiller otomobilin üzerine düştü

Kaza, Atatürk Bulvarı Köy Hizmetleri Kavşağında meydana geldi. Zekeriya Polat yönetimindeki 02 KK 242 plakalı otomobil kırmızı ışıkta beklerken, aynı istikametten gelen Halil Ergan yönetimindeki 34 FT 5236 plakalı profil demir yüklü kamyonet kırmızı ışıkta ani fren yaptı.

Ani fren ile birlikte kamyonetin üzerindeki profil demirler öndeki otomobil üzerine düştü. Çok sayıda demirin düştüğü otomobilde büyük maddi hasar meydana geldi. Kaza yerine gelen polisin tutanağı sonrasında otomobilin üzerindeki demirler kaldırıldı.



Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Demir profiller otomobilin üzerine düştü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN