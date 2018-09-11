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zanlısı sahte kimlikle yakalandı

’te / silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında arama kararı bulunan şahıs sahte kimlikle yakalandı. Şüphelinin örgütün gizli haberleşme programı olan kullanıcısı olduğu, ’da hesabının bulunduğu ve örgüte ait okullarda öğretmenlik yaptığı belirtildi.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 11.9.2018 18:53 Güncelleme Tarihi: 11.9.2018 18:58
FETÖ zanlısı sahte kimlikle yakalandı
Edinilen bilgiye göre, Erzurum Ağır Ceza Mahkemesi tarafından hakkında / silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan arama kararı bulunan 42 yaşındaki M.K. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince düzenlenen operasyonda Safranbolu'da örgütün hücre evi olan gaybubet evinde sahte kimlik ile yakalanıp gözaltına alındı. Şüphelinin örgütün gizli haberleşme programı olan kullanıcı olduğu, 'da hesabının bulunduğu ve örgüte ait okullarda öğretmenlik yaptığı belirtildi.
Gözaltına alınan firari şüpheli Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilerek emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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FETÖ zanlısı sahte kimlikle yakalandı
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