Sosyal medya üzerinde yapılan bir bilgi yarışmasında sorulan 'Hem Atlas Okyanusu'na hem Manş Denizi'ne hem de Akdeniz'e kıyısı olan tek ülke hangisidir?' sorusu üzerine bireyler konuyla ilgili araştırmalarını sürdürüyor. İpucu sorusunun yanıtı arayan bireyler bu tek ülkeyi merak ederken, Google üzerinden sorunun yanıtını aramaya çalışıyor. Peki, Eyfel Kulesi'ne de sahip olan ve hem Atlas Okyanusu'na hem Manş Denizi'ne hem de Akdeniz'e kıyısı olan tek ülke hangisidir? Hadi hep beraber ipucunu yanıtlayalım...

HEM ATLAS OKYANUSU'NA HEM MANŞ DENİZİ'NE HEM DE AKDENİZ'E KIYISI OLAN VE YANINA EYFEL KULESİ'Nİ EKLEYEBİLECEĞİMİZ TEK ÜLKE HANGİSİDİR?

Hiç şüphesiz cevap Fransa'dır. Fransa, Eyfel Kulesi'ne sahip olmak ile beraber hem Atlas Okyanusu'na hem Manş Denizi'ne hem de Akdeniz'e kıyısı olan tek ülke durumundadır.