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Hem 'na hem 'ne hem de 'e kıyısı olan tek ülke hangisidir?

Hem 'na hem 'ne hem de 'e kıyısı olan tek bir ülke var ve bu ülke de en çok sorgulananlar arasında yer alıyor. Bir bilgi yarışmasında ipucu sorusu olarak da sorulan soru üzerine bireyler 'ne de sahip olan bu ülke hakkında araştırmalarını yapıyor. Peki, Hem Atlas Okyanusu'na hem Manş Denizi'ne hem de Akdeniz'e kıyısı olan ve yanına Eyfel Kulesi'ni ekleyebileceğimiz tek ülke hangisidir? nu beraber bulalım...

Giriş Tarihi: 11.9.2018 10:18
Hem Atlas Okyanusu'na hem Manş Denizi'ne hem de Akdeniz'e kıyısı olan tek ülke hangisidir?

Sosyal medya üzerinde yapılan bir bilgi yarışmasında sorulan 'Hem 'na hem 'ne hem de 'e kıyısı olan tek ülke hangisidir?' sorusu üzerine bireyler konuyla ilgili araştırmalarını sürdürüyor. İpucu sorusunun yanıtı arayan bireyler bu tek ülkeyi merak ederken, Google üzerinden sorunun yanıtını aramaya çalışıyor. Peki, 'ne de sahip olan ve hem Atlas Okyanusu'na hem Manş Denizi'ne hem de Akdeniz'e kıyısı olan tek ülke hangisidir? Hadi hep beraber ipucunu yanıtlayalım...

HEM ATLAS OKYANUSU'NA HEM MANŞ DENİZİ'NE HEM DE AKDENİZ'E KIYISI OLAN VE YANINA EYFEL KULESİ'Nİ EKLEYEBİLECEĞİMİZ TEK ÜLKE HANGİSİDİR?

Hiç şüphesiz cevap Fransa'dır. , Eyfel Kulesi'ne sahip olmak ile beraber hem Atlas Okyanusu'na hem Manş Denizi'ne hem de Akdeniz'e kıyısı olan tek ülke durumundadır.

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Hem Atlas Okyanusu'na hem Manş Denizi'ne hem de Akdeniz'e kıyısı olan tek ülke hangisidir?
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