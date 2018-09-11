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’de şafak vakti narkotik operasyonu: Çok sayıda gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sabah saatlerinde ’de birçok adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Polis helikopterinin de havadan destek verdiği operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 11.9.2018 06:37 Güncelleme Tarihi: 11.9.2018 06:45
Kağıthane’de şafak vakti narkotik operasyonu: Çok sayıda gözaltı
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyona Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü, Şube Müdürlüğü ekipleri katıldı. bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğünde toplanan ekipler sabah saat 05.30 sıralarında operasyon için düğmeye bastı. Ekipler konvoylar halinde operasyon yapılacak adreslere doğru yola çıktı. Düzenlenen operasyon kapsamında ilçesinde önceden belirlenen bir çok adrese kapılar koçbaşı ve levye yardımıyla kırılarak girildi.

Özel Harekat polisleri sokakta önlem aldı

Operasyon yapılan sokaklarda Özel Harekat Polisi tarafından güvenlik önlemi alındığı görülürken, Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri belirlenen adreslerde detaylı arama çalışmalarını sürdürüyor. Şafak vakti eş zamanlı yapılan operasyonda ise çok sayıda kişi gözaltına alındı.
Polis helikopterinin havadan destek verdiği operasyonda gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünün ardından ifadeleri alınmak üzere İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
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Kağıthane’de şafak vakti narkotik operasyonu: Çok sayıda gözaltı
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