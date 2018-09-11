Nişanlısını okulda bıçakla rehin aldı

İstanbul
Pendik'te bulunan Melek Aknil Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde, birliğinden izinli olarak çıkan asker Umut D., okulda memur olarak çalışan nişanlısı Hümeyra K.'yi rehin aldı. Umut. D. özel harekât ve müzakereci timlerin yaklaşık 1.5 saat süren ikna çalışması sonrası teslim oldu. Olay Yenişehir Mahallesi Millet Caddesi üzerinde dün saat 13.30 sıralarında Melek Aknil Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde meydana geldi. İddiaya göre asker olan Umut D. birliğinden izinli ayrılarak okulda stajyer memur olarak görev yapan nişanlısı Hümeyra K.'nin yanına gitti. Umut D. aralarında bir süredir sorun olduğu öğrenilen Hümeyra D.'yi okulun tuvaletinde rehin aldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleriyle birlikte özel harekât ekipleri sevk edildi. 1.5 SAAT SÜRDÜ
Nişanlısı tarafından tuvalette rehin alınan Hümeyra K., müzakereci ve özel harekât polislerinin 1.5 saat süren çalışmalarının ardından kurtarıldı. Teslim olan Umut D. ve Hümeyra K. ifadesi alınmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürülürken sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.