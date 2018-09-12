128 binden fazla aday için ikinci şans

Ünıversıtelere tercihte yerleşemeyen adaylardan 128 bin 508'i için bugünden itibaren yeni bir süreç başlıyor. Bugün başlayacak ek yerleştirmeden herhangi bir bölüme tercih yapıp yerleşemeyen, tercih yapmayan ve sınavsız geçiş hakkı olan tüm adaylar yararlanabilecek. Bu yıl devlet, vakıf, KKTC
ve diğer ülkelerdeki üniversitelerin lisans ve önlisans programlarında toplam 128 bin 508 kontenjan boş kaldı. Dört yıllık lisans bölümlerinde 484 bin kontenjana 395 bine yakın aday yerleşti, 89 bin kontenjan boş kaldı. Önlisansla birlikte boş kontenjan
sayısı 128 bini geçti. Ancak yerleştirildiği üniversiteye kayıt yaptırmayanlarla birlikte bu sayı daha da artacak. Ek yerleştirmeyle ilgili tüm detaylar ÖSYM
tarafından bugün açıklanması beklenen kılavuzda yer alacak. Bu yıl birçok mühendislik bölümünde dikkat çekici boşluklar bulunuyor. İnşaat mühendisliğinde 151, bilgisayar mühendisliğinde 211, makine mühendisliğinde bin 809 kişilik boş kontenjan var. Devlet üniversitelerinde 13 bin 440 kontenjana sahip işletmede doluluk oranı yüzde 63'te kaldı. 13 bin 25 kontenjanın olduğu iktisatta da 5 bin 595, uluslararası ilişkilerde ise bin 409 boş kontenjan bulunuyor. Bu yıl 14 bin 643 olarak belirlenen tıp fakültesi kontenjanlarının ise KKTC'deki üniversiteler hariç olmak üzere tamamı doldu.