Boğaz çamur oldu

İstanbul
'da dün şiddetli yağmur etkili oldu. Kara bulutların gündüzü geceye çevirdiği şehirde görülen şiddetli yağış
nedeniyle İstanbul Boğazı
çamura bulandı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü görünmez hale geldi. Su taşkınları yaşandı. Hava, deniz ve kara trafiği aksadı. Üsküdar'da meydana gelen şiddetli yağış sonrası Beylerbeyi'nden yağmurla birlikte denize akan toprak nedeniyle Boğaz'da mavinin yerini toprak karası aldı. Atatürk ve Sabiha Gökçen Havalimanı
'na iniş yapacak uçaklar yağış nedeniyle havada tur atarken, kalkış yapacak olanlar ise pist başı ve park yerlerinde beklemek zorunda kaldı. Bu nedenle seferler gecikmeli yapıldı. CB olarak adlandırılan ve yıldırımlara neden olan elektrik yüklü bulutların İstanbul hava sahasında etkili olması nedeniyle pilotlar zor anlar yaşadı.
Riyad-İstanbul seferini yapan Flynas Havayolları'nın Airbus 320 tipi uçağına ise Atatürk Havalimanı
'na inişi sırasında yıldırım isabet etti. Sorunsuz şekilde iniş yapan uçak teknik kontroller için bakıma alınırken uçağın dönüş seferi iptal edildi ve yolcuları otellere yerleştirildi.