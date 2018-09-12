Eda Pera Küçük’e duruşmada öpücük atan kişiye para cezası

Sunucu Eda Pera Küçük
'e duruşma sırasında göz kırparak öpücük attığı iddiasıyla yargılanan Cengiz S., para cezasına çarptırıldı.
Sunucu Eda Pera Küçük'ün ablası ile ablasının eski nişanlısı Cengiz S.'nin arasındaki olaylardan kaynaklı dava duruşması sırasında, sanık Cengiz S.'nin sunucu Küçük'e göz kırparak öpücük attığı iddia edilmişti. Küçük'ün şikayeti üzerine Cengiz S. hakkında 'cinsel taciz' suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Dün İstanbul Anadolu 57. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada ifade veren sanık Cengiz S. savunmasında "Eda Küçük'ün eski erkek arkadaşıyla aramda yakınlık vardır, bu nedenle bana husumet beslediğini düşünüyorum" dedi. Davayı karara bağlayan mahkeme, sanık Cengiz S.'yi 3 bin 750 lira adli para cezasına çarptırdı. Duruşma sonrası açıklama yapan sunucu Eda Pera Küçük, "Adalet er ya da geç tecelli etmeye devam ediyor, devam edecek. Çıkan karardan mutluyum, daha iyisi olabilirdi" dedi.