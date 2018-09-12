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'de zincirleme sı: 7 yaralı

'in Bayraklı ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme sında biri bebek 7 kişi yaralandı.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 12.9.2018 07:20 Güncelleme Tarihi: 12.9.2018 07:21
İzmir'de zincirleme trafik kazası: 7 yaralı

Alınan bilgiye göre, Murat S. (39) idaresindeki 20 BB 713 plakalı otomobil, Adalet Mahallesi Manas Bulvarı'nda Smyrna Meydanı yakınında kontrolden çıkarak, karşı yönden gelen Olcay Güler'in (28) kullandığı 35 ve Adem Küçükyılmaz (42) yönetimindeki 16 SVA 65 plakalı otomobillere çarptı.

da, sürücülerden Murat S, aynı araçta bulunan Elif Ademoğulları (26) ve Hüseyin Ceylan, 35 AH 6338 plakalı otomobildeki sürücü Olcay Güler'in yanı sıra Onur (31) ve Halise Çiftçi (33) ile 1 yaşındaki oğulları Mehmet Umut Çiftçi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis, 112 Acil Servis ve itfaiye acil kurtarma sağlık (AKS) ekipleri sevk edildi.

AKS ekiplerince otomobillerden çıkarılan yaralılar sağlık görevlileri tarafından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.

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İzmir'de zincirleme trafik kazası: 7 yaralı
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