Kartal'da kendisinden ayrılan sevgilisinin ağabeyinin iş yerini kundaklattı

Kartal'da kendisinden ayrılan sevgilisine kızan bir kadın ayrıldığı sevgilisinin ağabeyinin iş yerini kundaklattı. İş yerini kundaklama olayına karıştığı iddiasıyla yakalanan 4 şüpheliden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Polis her yerde azmettirici sevgiliyi ararken, şüphelilerden biri adliye girişinde basın mensuplarının sorularına, "Cehaletimin kurbanıyım. Kartal polisinden kaçamadım. Pişmanım" dedi. Şüphelilerin iş yerini kundaklama girişimi saniye saniye kameralara yansıdı.

Olay, Kartal Orhantepe Üsküdar Caddesi'nde bulunan bir mağazada meydana geldi. İddiaya göre gecenin ilerleyen saatlerinde iş yerinin önüne gelen şüpheliler dükkanın kapısını kırarak içeriye benzin dolu şişe attı ve kayıplara karıştı. Şüphelilerin camı kırdığını gören vatandaşlar polis ekiplerine haber verdi. Bu olayın öncesinde de şüpheliler, birçok kez mağazayı kundaklama girişiminde bulundu.

Özel ekip kuruldu

Olayın ardından Kartal Asayiş Büro Ekipleri, özel bir ekip kurarak geniş çaplı çalışma başlattı. Ekipler, şüphelileri yakalamak için 320 güvenlik kamerasını inceledi. İş yerini kundaklama girişiminde bulunan 4 şüphelinin izini buldu ve şüphelileri gözaltına aldı. Yapılan incelemede iş yerini sevgilisinden ayrılan bir kadının kundaklattığı ortaya çıktı. Kadının sevgilisinin kendisinden ayrılmasının ardından iş yerini kundaklattırdığı öğrenildi. Öte yandan şüpheliler S.B., A.T., N.B., ve B.O. emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi.

"Kartal polisinden kaçamadım"

Şüphelilerden biri adliye girişinde basın mensuplarının, 'Niçin yaptınız?' sorusuna, "Cehaletimin kurbanıyım. Kartal polisinden kaçamadım. Pişmanım" dedi.

3 şüpheli tutuklandı

Mahkemedeki sorguları tamamlanan S.B., A.T. ve B.O. cezaevine gönderildi. Şüpheli N.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kundaklama olayına azmettirdiği iddia edilen firari kadın şüpheliyi ise arama çalışmaları sürüyor.

