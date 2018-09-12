Lise Ortaöğretim KPSS sınavı ne zaman yapılacak? - 2018 Lise KPSS sınav tarihi

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), sosyal medya hesabı üzerinden 2018 sınav takvimini ilan etti. KPSS ortaöğretim lise sınavı için artık geri sayımın başladığı şu günlerde sınav için hazırlık yapan adayların en çok arattığı konuların başında sınavın hangi tarihte yapılacağı sorusu geliyor. Peki, 2018 KPSS lise sınavı ne zaman? İşte 2018 KPSS Ortaöğretim sınavı hakkında merak edilen detaylar...

LİSE KPSS SINAVI NE ZAMAN?

KPSS Ortaöğretim sınavı 7 Ekim tarihinde gerçekleştirilecek. Sınav 130 dakika sürecek ve bu sınavın sonuçları 8 Kasım 2018 tarihinde ilan edilecek.

KPSS 2018 SINAV TARİHLERİ

2018 KPSS Ortaöğretim

Sınav tarihi: 7 EKİM 2018

Sonuç açıklama tarihi: 8 KASIM 2018

2018 KPSS Önlisans

Sınav tarihi: 04 KASIM 2018

Sonuç açıklama tarihi: 29 KASIM 2018

2018 KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT)

Sınav tarihi: 9 ARALIK 2018

Sonuç açıklama tarihi: 4 OCAK 2019