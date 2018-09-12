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Lise Ortaöğretim sınavı ne zaman yapılacak? - 2018

Eylül ayının ortalarına yaklaşırken Ortaöğretim sınavı hakkındaki araştırmalar da artış göstermeye başladı. Lise eğitimini tamamlayarak Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın ortaöğretim ayağı olan 'ye girecek olan adaylar, bir yandan sınav çalışmalarını sürdürüyor; öte yandan ise Lise KPSS sınavı ne zaman yapılacak? sorusuna yanıt arıyor. 'nin yaptığı açıklama netleşmiş oldu. Peki, Lise KPSS sınavı 2018 ne zaman yapılacak? İşte bazı bilgiler

Giriş Tarihi: 12.9.2018 16:13
Lise Ortaöğretim KPSS sınavı ne zaman yapılacak? - 2018 Lise KPSS sınav tarihi

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (), sosyal medya hesabı üzerinden 2018 sınav takvimini ilan etti. ortaöğretim lise sınavı için artık geri sayımın başladığı şu günlerde sınav için hazırlık yapan adayların en çok arattığı konuların başında sınavın hangi tarihte yapılacağı sorusu geliyor. Peki, 2018 KPSS lise sınavı ne zaman? İşte 2018 sınavı hakkında merak edilen detaylar...

LİSE KPSS SINAVI NE ZAMAN?

KPSS Ortaöğretim sınavı 7 Ekim tarihinde gerçekleştirilecek. Sınav 130 dakika sürecek ve bu sınavın sonuçları 8 Kasım 2018 tarihinde ilan edilecek.

KPSS 2018 SINAV TARİHLERİ

2018 KPSS Ortaöğretim

: 7 EKİM 2018

Sonuç açıklama tarihi: 8 KASIM 2018

2018 KPSS Önlisans

Sınav tarihi: 04 KASIM 2018

Sonuç açıklama tarihi: 29 KASIM 2018

2018 KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT)

Sınav tarihi: 9 ARALIK 2018

Sonuç açıklama tarihi: 4 OCAK 2019

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