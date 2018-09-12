Haberler Yaşam Haberleri Marmaris'i karıştıran İngiliz sapık suç makinesi çıktı!

Marmaris'i karıştıran İngiliz sapık suç makinesi çıktı! Marmaris'te, kendisi gibi İngiliz vatandaşı olan E.L.H.'ye cinsel saldırıda bulunduğu suçlamasıyla tutuklanan Declan Tyrone Marshal'ın, ülkesinde uyuşturucu madde satmak suçundan yattığı cezaevinden izinli olarak çıktığı belirlendi. Ailesini görmek için bir hafta izinli çıkmasına rağmen Marmaris'e tatile geldiği öğrenilen Marshal'ın, İngiltere'de karıştığı uyuşturucu satmak ve darp gibi çok sayıda suçtan sabıkalı olduğu öğrenildi.

Giriş Tarihi: 12.9.2018 17:35 Güncelleme Tarihi: 12.9.2018 17:39