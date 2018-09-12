Marmaris'i karıştıran İngiliz sapık suç makinesi çıktı!

Declan Tyrone Marshal'ın tutuklanıp Muğla E Tipi Cezaevi'ne gönderildiğini öğrenen, birlikte tatile geldiği kadın arkadaşı da bugün Dalaman Havalimanı'ndan uçakla ülkesine döndü. Kadın arkadaşının Marshal'ın ülkesinde yattığı cezaevinden izinli çıktığından da haberi olmadığı öğrenildi. Marshal'ın ülkesinde emlakçılık yaptığı ama bir süre önce iflas ettiği belirtildi.
ÜLKESİNE GÖNDERİLECEK
Öte yandan cinsel saldıraya uğrayan E.L.H.'nin psikojik kontrollerinin ardından 17 Eylül Pazartesi günü tedavisine orada devam edilmek üzere, ülkesine gönderileceği bildirildi.