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Marmaris'i karıştıran İngiliz sapık suç makinesi çıktı!

Marmaris'te, kendisi gibi İngiliz vatandaşı olan E.L.H.'ye cinsel saldırıda bulunduğu suçlamasıyla tutuklanan Declan Tyrone Marshal'ın, ülkesinde uyuşturucu madde satmak suçundan yattığı cezaevinden izinli olarak çıktığı belirlendi. Ailesini görmek için bir hafta izinli çıkmasına rağmen Marmaris'e tatile geldiği öğrenilen Marshal'ın, İngiltere'de karıştığı uyuşturucu satmak ve darp gibi çok sayıda suçtan sabıkalı olduğu öğrenildi.

Giriş Tarihi: 12.9.2018 17:35 Güncelleme Tarihi: 12.9.2018 17:39
Marmaris'i karıştıran İngiliz sapık suç makinesi çıktı!

Declan Tyrone Marshal'ın tutuklanıp E Tipi Cezaevi'ne gönderildiğini öğrenen, birlikte tatile geldiği kadın arkadaşı da bugün Dalaman Havalimanı'ndan uçakla ülkesine döndü. Kadın arkadaşının Marshal'ın ülkesinde yattığı cezaevinden izinli çıktığından da haberi olmadığı öğrenildi. Marshal'ın ülkesinde emlakçılık yaptığı ama bir süre önce iflas ettiği belirtildi.

ÜLKESİNE GÖNDERİLECEK

Öte yandan cinsel saldıraya uğrayan E.L.H.'nin psikojik kontrollerinin ardından 17 Eylül Pazartesi günü tedavisine orada devam edilmek üzere, ülkesine gönderileceği bildirildi.

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Marmaris'i karıştıran İngiliz sapık suç makinesi çıktı!
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