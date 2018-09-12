OKUL
öncesi ve 1. sınıf öğrencilerinin uyum haftası kapsamında ders başı yaptığı okullarda, okul servislerine "süper denetim" dönemi resmen başladı. Önümüzdeki hafta başlayacak yeni eğitim öğretim dönemiyle tam zamanlı denetimleri de hızlandıracak olan polis, okul taşıtlarını denetleme görevini okul idaresi ile koordineli yürütecek. Polis özellikle çocukların araçta unutulmaması için sürücüye sesli ve görsel ikaz veren sensörlerin denetimine ise ağırlık verecek. Denetimlerde eksikleri bulunan araç sürücülerine ceza işlemi uygulanırken, ceza yiyen servisler milli eğitime, bağlı bulundukları odaya ve okul yönetimine bildirilecek. Öğrencilerin güvenli şekilde taşınabilmesi için bu servislerin okul taşımacılığı son bulacak. İçişleri Bakanlığı da okul önlerinde ve servislerde öğrencilerin güvenliği için denetimlere başladı. Servis şoförünün hız, kavşaklarda geçiş önceliği özellikle takip ediliyor. Aracın camlarının sabit olup olmadığı ve camlarda film olup olmadığına bakılıyor. Okul servislerinde, nöbetçi öğretmenler, okuldan çıkıp servislerine binen öğrencileri tek tek kontrol edecek.