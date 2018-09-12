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: çekilişi saat kaçta? 12 Eylül açıklanıyor!

! çekilişi için meraklı bekleyiş bu akşam MPİ'nin çekilişi gerçekleştirmesi ile sona erecek. Her haftanın Çarşamba akşamları İdaresi tarafından gerçekleştirilen Şans Topu çekilişi 2. kez devretti ve geçen hafta (5 Eylül'de) gerçekleştirilen son çekilişte kazandıran numaralar 5,15,22,33 34 ve +02 olarak belirlendi. Peki Şans Topu Çekilişi saat kaçta gerçekleştirilecek? İşte MPİ 12 Eylül Şans Topu çekilişi ile ilgili detaylı bilgiler...

Giriş Tarihi: 12.9.2018 19:50 Güncelleme Tarihi: 12.9.2018 19:52
Son dakika: Şans Topu çekilişi saat kaçta? Milli Piyango 12 Eylül Şans Topu çekiliş sonuçları açıklanıyor!

12 EYLÜL ŞANS TOPU ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

çekilişi her hafta Çarşamba günleri MPİ tarafından Ankara'da gerçekleştiriliyor. Saat 21.15'te yapılan çekilişi MPİ'nin resmi internet sitesi olan www.mpi.gov.tr adresi üzerinden canlı yayınlanıyor. Kazandıran numaralarla birlikte ikramiye bilgileri de 15-20 dakika içerisinde www.mpi.gov.tr adresi üzerinden yayınlanıyor.

ŞANS TOPU'NUN GEÇEN HAFTAKİ SONUÇLARI - 5 EYLÜL:

05 - 15 - 22 - 33 - 34 + 02

ŞANS TOPU NEDİR?

Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İştirakçiler, ilk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oyuna katılabileceklerdir.

Şans Topu (5+1) oyunu, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. Bu nedenle ikramiye grupları fazladır. (5+1)'in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir (1/3.895.584). Şans Topu (5+1) oyununda ikramiye grupları, (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1) ve (1+1) olmak üzere 8 adettir.

Şans Topu (5+1) oyunu, her Perşembe günü sabahından, Çarşamba günü 21:00'e kadar Sayısal Oyun bayilerinde bulunan oyun terminallerinden oynanabilir.

Çekiliş sonrası ikramiye kazanan iştirakçilerimizden; (1+1), (2+1), (3), (3+1) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden, (4+1) ve (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden, (5+1) bilenlere ise, ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir.

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