Sigarayı bırakmak için kullandığı karışım hayatına mal oldu

kaldırılan; text-transform: none; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: normal; word-spacing: 0px;">Diyarbakır'da karton fabrikasında işçi olarak çalışan 25 yaşındaki Murat Duman, sigarayı bırakmak için arkadaşının önerisi ile bitkisel bir karışımı kullandıktan kısa bir süre sonra fenalaştı. Ailesinin sağlık ekiplerine haber vermesi üzerine Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Duman, yarım saat yoğun bakımda kaldıktan sonra Pazartesi günü gece 01.00'da hayatını kaybetti. Duman'dan otopsi için alınan örnekler İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Acılı aile bilinmedik bitkisel ilaç ve internet üzerinden satılan ilaçların kullanılmamasına yönelik vatandaşlara çağrıda bulundu.

"YETKİLİLER DURUMA EL ATMALI"

Yetkililere bitkisel ilaçları denetlemek için çağrıda bulunan baba Mehmet Duman, "Oğlum sigarayı bırakmak için bitkilerden oluşan bir ilaç kullandı. Pazarı Pazartesiye bağlayan gece saat 01.00'da oğlum Murat ilacı kullandıktan sonra banyoda bayıldı. Ablası Murat'a seslenince ses gelmiyor. Ardından kapıyı girip içeri girdikten sonra Murat'ı baygın halde yerde buluyorlar. İlk başta oğlumun nabzı atıyordu. Hemen ambulansla oğlumu hastaneye kaldırdılar. Biz o esnada Diyarbakır'da olmadığımız için haberi alır almaz Diyarbakır'a gelmek için yola çıktık. Biz henüz hastaneye yetişemeden oğlum hayatını kaybetti. Bizim yetkililerden ve Sağlık Bakanlığı'nda ricamız; Zararlı bitkisel ilaçlar ve internet üzerinden satılan ilaçlara el atmalarıdır. Benim canım yandı, başka insanların canı yanmasın" şeklinde konuştu.

"ARKADAŞININ ÖNERİSİ İLE AKTARDAN BİR KARIŞIM ALIP KULLANDI"

Hayatını kaybeden Murat Duman'ın ablası Leyla Duman, yaşanan olayı şöyle anlattı; "Kardeşim yaklaşık 7-8 yıldır sigara kullanıyordu ve sigarayı bırakmak istiyordu. Sigarayı bırakmak için hap ve bitkisel ilaçlara yönelmişti. Ben de kendi iradesi ile bırakması gerektiğini söyledim. Birkaç kez eczaneden ve internet üzerinden hap alıp kullanmış, fakat bir problem oluşmamıştı. En son bir arkadaşının önerisi ile aktardan bitkilerden oluşan bir karışımı alarak kullandı. Bu karışımı aktar hazırlamış ve karışım görsel olarak kolaya benziyordu. Kavanozdaki karışımın içinde çay demine benzer şeyler ve limon vardı.

"BU KARIŞIMI İÇMEMESİ GEREKTİĞİNİ SÖYLEDİM"

Kardeşim bu karışımı süzgeçte süzdü ve karışım katılaştı. Ardından bu karışımı kardeşim kola petinin içine boşaltıp buzdolabına koymuştu. Ben bu karışımı kola zannedip içtiğimde hemen kustum ve kokusu da çok kötüydü. Ben bu olaydan sonra kardeşimi aradım ve olanları anlattım. Bu karışımı içmemesi gerektiğini söyledim. O da bana 'Sen bayansın, bünyen zayıf olduğu için kusmuşsun. Bir şey olmaz' dedi. Kardeşim ardından eve geldi. İki tatlı kaşığı kadar bu karışımdan aldı. Yarım saat sonra kardeşim banyoya girdi. Banyodan su sesi gelmediği için önce seslendik, Ses gelmedi. Biraz bekledikten sonra ses gelmeyince kapıyı kırarak içeri girdik. Kardeşim baygın bir şekilde yerde yatıyordu.

"VÜCUDUNUN BAZI YERLERİ MORARMIŞTI"

Vücudunun bazı yerleri morarmıştı ve kardeşim kusmuştu. Hemen nabzını kontrol ettim. Nabzı atıyordu. Kardeşim hemşire olduğu için ilk müdahaleyi yaptı. Kardeşimin vücuduna su döküp 112'yi aradık. Sağlık ekipleri hemen geldi. Kardeşimi Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdık. Hastanede kardeşim yarım saat yoğun bakımda kaldı ve ardından vefat etti. Bizim canımız yandı. Vatandaşların bu tarz ilaçlardan ve internet üzeri satılan ilaçlardan uzak durmasını istiyoruz." (Diyarbakır Gazete)