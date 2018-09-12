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Son dakika: 'de kaza! 2 polis yaralı...

E-5 mevkinde, seyir halindeki minibüsün açılan kapısına, arkadan gelen yunus ekipleri çarptı... Kaza sonucu 2 polis yaralandı

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 12.9.2018 09:20 Güncelleme Tarihi: 12.9.2018 09:48
Son dakika: Mecidiyeköy'de kaza! 2 polis yaralı...

E-5 Otoyolu Çağlayan Mevki'inde sabah saatlerinde meydana gelen kaza iddiaya göre şöyle gerçekleşti. Motorize polis ekipleri E-5 Otoyolunda Ankara istikametine doğru gittiği sırada önlerinde seyreden midibüsün arka kapısı aniden açıldı. Biranda durmayı başaramayan polis ekipleri midibüse arkadan çarptı. Kazada 2 polis hafif yaralandı.

YARALI POLİSLER ÇEVRE HASTANELERE KALDIRILDI


Kazayı gören sürücüler sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Sağlık ekipleri yaralı polislerin ilk müdahalesini olay yerinde yaptı. Ardından ambulansa alınan yaralı polisler tedavi edilmek üzere çevre hastanelere kaldırıldı.

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Son dakika: Mecidiyeköy'de kaza! 2 polis yaralı...
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