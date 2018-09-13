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'da otomobil kuaför dükkanına girdi

'da minibüs yolunda sürücüsünün kontrolü kaybettiği otomobil kaldırımı aşarak kuaför dükkanına girdi. da ölen yada yararlanan olmazken iş yerinde 50 bin TL'lik hasar oluştuğu öğrenildi.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 13.9.2018 07:05 Güncelleme Tarihi: 13.9.2018 07:20
Kartal'da otomobil kuaför dükkanına girdi

,Karlıktepe Mahallesi Üsküdar Caddesi'nde saat 03.45 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, istikametine ilerleyen 34 NE 1033 plakalı otomobilin sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil kaldırımı aşarak yol kenarında bulunan bir kadın kuaförüne girdi. İhbar üzerine olay yeine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

SÜRÜCÜ KAZADAN YARA ALMADAN KURTULDU
Otomobilin sürücüsü Baran Gülsoy kaza yaptıktan sonra sağlık ekiplerin müdahale etmesi istemedi ve durumunun iyi olduğunu belirtti. Polis ekipleri kaza yerinde bir süre inceleme yaptı.
Polis ekipleri kaza yerinde incelemelerin ardından otomobil çekici yardımıyla iş yerinden çıkarılarak çevredeki bir otoparka çekildi. Kaza da ölen yada yaralanan olmazken kuaförde yaklaşık 50 bin TL'lik hasar olduğu öğrenildi. Kaza ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kartal'da otomobil kuaför dükkanına girdi
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